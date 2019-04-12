【01觀點】國家領導人須自重　梁振英無聊行徑可以休矣

全國政協副主席、前特首梁振英最近常在Facebook上發文狙擊《蘋果日報》，除了逐日「點算」刊登在這份報章上的全版廣告，還暗示讀者應該抵制有關商家，結果引來社民連主席吳文遠發起眾籌行動、並在《蘋果》頭版刊登極具諷刺意味的廣告反制。 有點意想不到的是，梁振英竟然揚言採取法律行動。我們認為，吳文遠的做法實屬「玩膠」，但身為「國家領導人」的梁振英居然認真看待，可謂無聊幼稚。

梁振英和《蘋果》政見不合，早就不是新聞，因此當他斥責該報專欄作家李怡汚衊早前病逝的全國人大代表王敏剛，並且重提李怡曾對汶川大地震死難者不敬時，外界對梁氏「發飆」並不感到意外。李怡的論調是否厚道，不在本文討論範圍之內，惟當由梁振英呼籲讀者罷買《蘋果》，到吳文遠以眾籌形式大搞「玩膠」式抗爭，再到兩人很「小學雞」地隔空駁火，事情便愈發無聊，距離理性討論愈來愈遠。

《蘋果日報》在4月8日的A1頭版廣告，以簡體字寫上「支持梁振英担任国家主席尽快北上 取代习总」，並配上梁振英戴上共產黨帽的改圖。(資料圖片)

毫無疑問，吳文遠登廣告只是插科打諢，很多人因此一笑置之，但梁振英卻嚴肅起來，先是質疑廣告提及的「香港人忍耐力有限公司」根本不存在，涉嫌違反《公司條例》，繼而追問眾籌的錢銀去向；另一邊廂，吳文遠以極為輕浮的語氣向梁振英叫陣：「你快啲自己報警，唔報正縮頭龜……玩大咗添⋯⋯」兩個年齡加起來超過100歲的成年人，居然在網絡空間鬥氣，難道不害羞嗎？

環顧國際政壇，特朗普、文翠珊、馬克龍、安倍晉三等領袖時常透過社交網站，與民眾交流，反映這種互動方式正逐漸成為常態。政治人物利用網絡平台，就某些重大議題宣示立場，原則上無可厚非，在去年8月，香港外國記者會（FCC）邀請陳浩天演講，身為全國政協副主席的梁振英便在Facebook上痛批港獨，尚且勉強可說是履行其職務。可是，梁振英最近沉溺於「點算」《蘋果》廣告，甚至與吳文遠隔空罵戰，其行為根本與「國家領導人」的身份不相稱。不客氣地說，這樣在Facebook上興風作浪，完全無法帶動理性討論，不可能令香港變得更好。

梁振英暗籲大家抵制在《蘋果日報》登廣告的公司。(梁振英facebook)

「01觀點」曾經批評，梁振英執政五年期間，其鬥爭思維令香港陷入空前對立與撕裂。如今他卸任特首職務，升格為國家領導人，仍有影響力，因此必須自重。我們一貫認為，從政者必須謹言慎行，梁振英與其化身「鍵盤戰士」玩Facebook，倒不如多做實事，用理性的方法促進公共討論，這樣才算真正為香港謀幸福。