民粹浪潮吹到台灣　郭台銘能否當「特朗普2.0」？

去年台灣九合一大選，名不經傳，自稱「賣菜郎」的國民黨棄將韓國瑜，竟在深綠的票倉高雄市擊敗了民進黨中生代明星陳其邁，製造了一股勢不可擋的「韓流」，加上了台北市長柯文哲的「白色力量」，南韓北柯的格局本是明年總統大選引頸而待的戲碼。然而被外媒形容為「破壞之王」（disrupter-in-chief）的台灣首富郭台銘宣布參選，令整場選舉變得更詭譎莫測。

曾一度淡出政壇當農產公司經理的韓國瑜、本為外科醫生的柯文哲，以及鴻海集團董事長郭台銘皆算得上是政治素人，現時在民調上卻力壓從政經驗豐富的傳統政客。柯文哲憑的是有話直說、不假修飾的爽直作風，與年輕人打成一片的庶民作風，超越藍綠惡鬥的第三路線而當上台北市長。而韓國瑜也是用「高雄發大財」此類庶民的草根口號，避用藍綠一直操作統獨議題，主打經濟牌而入主高市府。

今天郭台銘以能游走中美之間，白手興家的富商身份參選，也突顯了其與藍綠兩大陣營內的技術官僚的不同。宣布參選前夕，他在眾目睽睽之下怒嗆民進黨立委蕭美琴，展現了其毫不修飾的火爆性格，卻也是民粹風潮下素人參政所需的獨特作風。看他頭戴繡有青天白日滿地紅旗的鴨舌帽，怒氣沖沖的容貌，活像是2016年在選舉造勢大會上，頭戴印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的紅色鴨舌帽，與傳媒針鋒相對的特朗普。

郭台銘17日以「媽祖託夢」為由宣布參選總統，指媽祖有託夢要他一定要出來，他是媽祖的養子，媽祖要他多做好事。（路透社）

與其是媽祖報夢叫他參選，倒不如說是特朗普成功入主白宮的例子，令郭台銘也躍躍欲試。而其實郭台銘在特朗普當選總統後便立即受其號召，赴美設廠助其振興經濟，兩人早有私交外，他們背景亦十分相似。兩人皆是富商又從無從政經驗，過往也曾多過不少桃色新聞而常見於娛樂版。郭台銘參選以來，也一直強調要扶持中小企、為年輕人提供一條有希望的出路，大打基層民生牌。

韓郭爭出選暗較勁 國民黨高層成磨心

郭台銘能否如英國《金融時報》所言，成功複製特朗普模式，現時仍是言之尚早。不過郭台銘要取得國民黨的提名資格，仍要過正待黃袍加身的韓國瑜這一大難關。本來國民黨主席吳敦義在初選上加設為韓國瑜度身訂造，黨中央直接徵召的機制。然而當郭台銘宣布參選時，便稱決不接受徵召，堅持初選，結果把黨中央夾在郭韓二人中間。今日（23日）韓國瑜表態拒絕初選，更指「長久以來政治權貴熱衷於密室協商……希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟」，明顯衝着有權有勢的郭台銘而來。

郭台銘身為台灣首富，政商界地位舉足輕重。2016年國民黨黨產被凍結，郭台銘有無息借貸4,500萬新台幣助其度過難關之恩，又是前總統馬英九名下基金會的金主，其強大的財力對於要應付明年大選國民黨來說更是不可多得。本來郭台銘多年未繳黨費，已喪失參選資格，吳敦義卻要巧立名目，頒授郭台銘榮譽狀，以恢復其黨員身分，可見以郭台銘的地位與財力，國民黨極不欲開罪。不過若要全順了郭台銘之意，把韓國瑜排拒在參選人外，恐怕也會引來「韓粉」反彈，自斷了「韓流」的聲勢，亦令國民黨處於兩難境地。

韓國瑜表明「無法參加現行制度的初選」。（資料圖片）

可令國民黨欣慰者，是對手民進黨現時亦就總統參選人鬥得難分難解，新潮流系與強硬獨派祭出賴清德，挑戰其前上司蔡英文。而蔡英文亦不甘當第一個無法連任的民選總統，兩派人馬明爭暗鬥，毫不比藍營遜色。

藍綠兩大陣營為了總統人選一事紛爭不斷，終究是台灣政局長年苦無出路，人心思變而各大板塊互相撼動之結果。2014年太陽花學運後，年輕人一度高漲的台獨呼聲，也終得要面對就業及生活等現實問題。一度冒起的第三勢力造就了柯文哲當選，而柯文哲打出超越藍綠的主張，也回應了選民對藍綠惡鬥的厭倦。而韓國瑜避談政治，主打民生的庶民口號，也同樣贏得了選民的認受。

面對新一波的民粹聲浪，藍綠陣營都各自爭取謀求轉型求存，蔡英文九合一大敗，令黨內逼宮之聲強烈，更首次出現了黨內有具勝算的挑戰者硬撼在任總統之怪現象。而藍營提出直接徵召的機制，便是欲借「韓流」的威勢更上一層樓。郭台銘在如此紛亂的格局參上一腳，試圖當上「特朗普2.0」，亦符合其無寶不落的商人性格。

亂局反映人心思變 政黨洗牌將續上演

全球民粹風潮急升，見證了舊式政黨政治正分崩離析。由2016年英國的脫歐公投，把民主之糾捲入了永續輪迴的折騰中，到今天疑歐派大老法拉奇（Nigel Farage）另立新黨「脫歐黨」（Brexit Party）、親歐派的國會議員由從保守黨、工黨兩大黨出走，另起爐灶成立「獨立團體」（Independent Group），英國政壇愈見碎片化，一場大洗牌正是山雨欲臨。

柯文哲至今仍未表態參選。（聯合新聞網）

同年的美國總統由狂人特朗普勝出，更是在全球造成了骨牌效應，各地民粹之風始起彼落，「巴西特朗普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）憑着一張口沒遮攔的賤嘴，擊敗了人民深惡痛絕的貪腐政黨。意大利的兩大疑歐民粹政黨五星運動黨及聯盟黨去年首度組織聯合政府後，更幾乎天天與歐盟開火。

這邊廂西班牙大選正以前所末見的複雜情勢發展，傳統兩大黨中間偏右的人民黨及中間偏左的工人社會黨民望低迷，新興政黨「我們能」（Podemos）及公民黨亦後勁不繼，相反迅速崛起者，是極右排外的「聲音黨」（Vox）。那邊廂的烏克蘭總統大選，竟由一名喜劇演員的政治素人澤連斯基（Volodymyr Zelensky）擊敗現任總統波羅申科（Petro Poroshenko）當選。

以往台灣藍綠兩大陣營操作省籍矛盾及統獨議題的選舉策略，運行了近廿年已逐漸失靈，無論是「垃圾不分藍綠」的柯文哲、「高雄發大財」的韓國瑜，抑或今天以白手興家的企業家作為賣點的郭台銘，都是致力打破昔日藍綠傳統政客所壟斷的政治話語權。

從今天的烏克蘭、周內的西班牙、月內的英國，到明年的台灣、美國，無論是向左走還是向右轉，一輪又一輪的洗牌將不斷再不斷的上演，直至新的政治板塊重生為止。然而在台灣，主打草根口號，反對建制精英的民粹聲音，能否令政治精英重新聆聽人民聲音，帶領台灣人走出多年的困局嗎？而身懷巨富，以血汗工廠聞名於世的郭老闆又能否勝任呢？還需拭目以待。