與其狙擊戴耀廷　何君堯何不多做實事？

「佔中」發起人、港大法律學院副教授戴耀廷因串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄16個月。與他早有過節的立法會議員何君堯周四（25日）再次出招，致函港大校委會主席李國章，要求校方辭退戴耀廷。 「佔中」在社會引起廣泛爭議，作為政客和市民的何君堯當然有權就這件政治大事表態，但就着戴耀廷的教席，港大自會按照既定程序處理，他與其越俎代庖，倒不如在「後佔中」年代多做一點實事，思考一下香港的前途。

何君堯在信件中形容，隨着「佔中九子」被定罪，「期待已久的公義終於來臨」，但港大的聲譽卻早因戴耀廷的行為而受損。他自言過去兩年曾多次敦促港大「炒人」，但校方每次都支吾以對。在法院作出裁決後，他認為港大不應再拖延，應該立刻革除戴氏教席。

兩人早有宿怨

事實上，兩人早就有不少恩怨。例如在2017年9月，何君堯在添馬公園發起「反港獨、反冷血、反偽學──革走戴耀廷」呐喊大會，其間竟鼓吹對「港獨分子」殺無赦，被指煽動暴力；去年8月，何君堯亦以戴耀廷涉嫌在台灣發表「港獨」言論為由，要求律政司起訴對方。

何君堯去信香港大學校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷的教席。

平情而論，何君堯是建制中人，他基於自身立場而反「佔中」，原則上無可厚非。然而，無論是促請律政司檢控戴耀廷，還是鼓吹「殺無赦」，手法上難免給人輕忽、粗暴的觀感，顯然不是一個代議士應有的行為。「01觀點」便曾在何議員發表「殺無赦」論後，批評他挑撥矛盾、存心搞事，要求政府嚴肅跟進。

何君堯對戴耀廷窮追不捨。（資料圖片／梁鵬威攝）

教育的歸教育 政治的歸政治

何君堯今次呼籲港大「炒人」，同樣不妥當。戴耀廷雖然已被定罪，但他有上訴的權利，屆時刑期可能縮減。在這種情況下，各界理應尊重司法程序，不應在上訴完結前輕舉妄動。退一萬步，即使法院維持原判，戴耀廷亦應由港大發落，由校長決定是否啟動革除其教席的程序。所謂教育的歸教育，政治的歸政治，何君堯實在沒必要指指點點。

何君堯是嶺南大學校董、香港律師會前會長，在一些人眼中也許稱得上是社會精英。他理應以身作則，善用影響力，從而帶動理性討論，這是社會大眾對從政者的基本要求。政治人物多做實事，香港才能獲益。何議員與其越俎代庖，對已受到法律制裁的戴耀廷窮追猛打，何不在「佔中年代」大體告一段落時，多花點心思在社會改革上？