【PM2.5】空氣質素指標未達世衛指引　公眾健康不應被犧牲

據港大公共衛生學院達理指數，過去五年由於香港的空氣污染物指數長期高於世衛標準，嚴重影響市民健康，過萬人因為空氣污染而提前死亡。目前環保署正檢討空氣質素指標，但其建議修訂方案仍未達世衛標準，為保障公眾健康，當局應盡快收緊指標。 《空氣污染管制條例》賦予局方法定權力制訂空氣質素指標，以保障公眾健康，有關空氣質素指標於2014年生效，並規定政府最少每五年檢討指標。

局方修訂方案未達國際標準

事實上，世界衞生組織（世衞）發表的《空氣質素指引─2005年全球更新版》，早已訂定了空氣質素的中期目標和最終指標，讓各地政府參考。然而，香港目前只採納了指引中9項污染物濃度水平指標中的3項，包括二氧化氮、一氧化碳及鉛，環境局於2016年年中展開了相關檢討，於去年12月向空氣質素指標檢討工作小組提交建議，收緊二氧化硫和PM2.5的標準，同時容許新標準下PM2.5的24小時平均值超標次數從目前的九次增至35次，但新標準仍未符合世衛的最終指標。另外，可吸入懸浮粒子（PM10）和臭氧的指標更是維持原狀。

環保署建議收緊的指標：

(a)二氧化硫的 24 小時指標，可以從世衞《指引》的中期目標-1(125 微克/立方米)收緊至中期目標-2(50 微克/每立方米)，並維持目前容許超標次數(即每年三次)不變；及

(b)微細懸浮粒子的一年指標，可以從中期目標-1(35 微克/立方米)收緊至中期目標-2(25 微克/立方米)；其 24 小時指標，可以從中期目標-1(75 微克/立方米)收緊至中期目標-2(50 微克/立方米)，而容許超標次數從目前的九次增加至 35 次。

世衛指標與本地空氣質素指標比較。

環保團體綠色和平推算，若以政府建議的PM2.5年度平均值每立方米25微克指標，與世衛標準（每立方米10微克）比較，香港每年會有額外2,162人提早死亡，醫療系統需要額外承擔26.4萬次上呼吸道感染門診求診次數和1,337次急症室入院次數，醫療開支多出8,024萬元。可見，環保署的指標過於寬鬆，或會犧牲市民健康並為社會帶來負擔，有違指標的原意。

政府回應軟弱無力

對於公眾、環保團體的質疑，政府總是強而辯解，其理據主要有二：其一，由於指標是環評程序下指定工程項目的考量準則，需要「考慮達致指標的可行性」，故不應將標準訂得太高；其二，是懸浮粒子濃度水平易受區域污染影響，需考慮在「在控制範圍以外未能控制」的超標情況。

先說第一點，局方的說法本末倒置，指標不應是為方便工程項目或牌照申請而設，而是政府應根據指標調整審核標準，從而逐步減少有關活動造成的空氣污染。如果2025年的空氣質素評估結果反映部分污染物的表現未符世衛最終標準，環保署應以公眾健康為本，盡力達致《指引》的最終目標，而非以不理想的預期表現作為基準去降低指標。當局有責任進一步規管污染，引領社會改善空氣質素，指標的修訂理應更具前瞻性。

其次，港府與廣東省政府早於2000年成立「持續發展與環保合作小組」，2012年兩地政府通過了四種空氣污染物的減排目標。據協議，本港需負責的工作包括，收緊發電廠的排放總量上限、增加使用天然氣發電等。鄰近地區的經濟發展或會加劇香港的空氣污染，但港府也有責任覆行區域合作計劃及加強溝通、保障市民健康，而非以此為由，藉故放寬標準。

香港和珠江三角洲減排目標。（來源：立法會文件）

世衞《指引》推出至今已超過13年，港府理應將本地指標提升至最嚴格水平，以改善本地空氣質素。是次政府在指標上小修小補，欠缺誠意，令人失望。若政府採取循序漸進的方式收緊空氣質素指標，則應交代其以達到世衛長遠目標所將採取的措施，並指明階段目標及執行的時間表，給予公眾合理交代，並在下一次檢討進一步研究針對可吸入懸浮粒子的適當減排措施。