政府不管私家醫院病房收費　連張宇人也動怒了

自願醫保實施後，預料更多港人到私家醫院就診。話雖如此，由於政府放棄落實套餐式收費，只與私家醫院協商，在網上發放常見治療和醫療程序的帳單統計，病人仍然擔心離院時要清繳天文數字帳單。值得注意的是，連素來盲目擁護自由市場的行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人也鮮有與普羅市民同氣連枝，要求政府規管私家醫院病房收費。為發揮自願醫保的最大保障，政府不應怯於觸碰私家醫院和私家醫生的既得利益，而是盡快立法限制私院收費。

陳肇始指，按獨立顧問初步推算，推行自願醫保後現時5%公營醫療住院需求會轉移到私家醫院。（梁鵬威攝）

私院病房收費難預計 政府本想規管卻遇阻力

本地絕大部分的私家醫院均以非牟利的名義經營，獲政府免地價或以象徵式地價批地，但不表示其服務價格相宜。私院會就病人整個療程逐項收費，包括醫生費、醫療程序、病房膳食、藥物等，價格通常也甚為高昂。另外，收費也按病房級別分級，而各家私家醫院的收費水平和項目內容也有差別。病人要消化五花八門的價錢，往往頭昏腦脹，甚為無助。

張宇人早前透過立法會書面質詢食物及衞生局，要求提高私家醫院收費的透明度，當中問及會否考慮立法賦權衞生署署長，審批私家醫院各級別的病房收費，以確保收費定於合理水平。食衞局局長拒絕張宇人的提議，認為服務經醫療機構和病人雙方同意，價格應由市場決定，自由訂價亦可鼓勵機構競爭。她又指，政府會鼓勵私院推出套餐式收費服務。

事實上，自從政府在 2013 年制定自願醫保期間，突然收回套餐式收費，就知道政府不敵醫療界別壓力，唯有退讓，及後政府的立場沒有大變。代表醫生業界的香港醫學會就明確反對套餐式收費，指醫生日後不能按病人需要度身訂造療程，而私家醫院也擔憂醫院要承擔病情變化的潛在風險，而且不容易控制掛單醫生主導的收費。可以推論，若然雙方也反對套餐式收費，自然反對規管套餐裏頭的病房收費。

政府其後在兩個範疇加強保障消費者，其一，與私家醫院聯會合作，在 2016 年推出網上平台，公布醫院服務費用預算、收費表和收費的統計數據，提高收費透明度。其二，在新建私家醫院實施套餐式收費。

中大私家醫院正興建中，初期將提供100張病床。（盧翊銘攝／資料圖片）

套餐收費亦非萬全 政府規管必不可少

不過，這些小修小補根本無法讓市民安心光顧私家醫院。政府依靠消費者精打細算以及保險公司制衡，促進私家醫院價格競爭，避免私家醫院任意收費，實在過於樂觀。首先，醫療服務並非一般商品服務，可以決定選用使用與否。除非病人放棄治療，病人一定會求診。第二，若病人害怕等候公立醫院服務會耽誤病情，又有一定保額的醫療保險，光顧私家醫院理所當然。第三，縱然消費者的權利和教育水平提升，但醫生掌握的資訊和權力仍然較消費者大，尤其當消費者病重之時，無異於「肉俎病床上」，只能聽命醫生。

至於新私院收費規管，政府在近年批出興建私家醫院時，透過批地條款規限部份住院病床日數是套餐式收費。現已開業的港怡醫院及興建中的中文大學教學醫院，也承諾跟從，例如港怡醫院必須有五成住院日數提供套餐式收費。不少營運較久的私家醫院，也增推類似服務。若果港怡、中大私院的營運模式長遠可行，政府應加緊要求其他私院推出更多明碼實價的套餐式服務。正如時任食衞局副局長梁卓偉所言，業界可以把治療成本「拉上補下」，分攤風險，避免用提高收費維持收入。

政府鼓勵私家醫院分擔公立醫院的壓力，又以優惠條款批地，加上自願醫保實施後私家醫院和私家醫院醫生其生意只會愈來愈多，因此私家醫院和醫生好應該對病人負更多責任，給病人更多信任。張宇人提出政府有權審批私家醫院各級別的病房收費，其實已是過於溫和。增加病房收費規範，例如參照公立醫院成本、家庭醫療開支調查、醫療通脹等因素，並非要求私家醫院做蝕本生意，但絕不能接受收費無理上升。

今天推出的自願醫保，沒有「高風險池」和「必定承保」兩項保證，已經淪為雞肋，若然連病房收費也無王管，委實難以令病人安心。近日，政府在修訂《逃犯條例》展現出雖千萬人吾往矣的「決心」，我們期望，官員在處理醫療問題時，能事不避難，根治這困擾市民多年的痼疾。