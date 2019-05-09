【醫委會】移除關卡、引入海外醫生　本地業界何必做攔路虎？

醫委會在周三（5月9日）的會議上，通過「政府屬意方案」，容許在港工作滿3年的海外專科醫生，在通過執業試後無須做臨床工作，便可獲豁免半年評核期（實習期）。至於「醫學會方案」，亦即受聘於三個指定機構的海外醫生必須在通過執業試後，在公營機構做18個月臨床工作，才可免除實習的方案，最終以一票之微遭否決。 「政府屬意方案」相對寬鬆，縱使仍有缺陷，但總算聊勝於無。可惜的是，醫學會會長何仲平等反對政府方案的醫生，對免除臨床工作仍有微言，他們的態度實在令人扼腕。必須指出，即使政府方案獲得通過，香港仍面對公立醫院專科醫生嚴重不足的問題，因此有必要引入更多「外援」。倘若反對者執意加設關卡，等同與公眾利益對着幹。

香港醫療質素蜚聲國際，但細看之下，私人市場和公立醫院有着天壤之別。香港醫學會2018年訪問了逾660名私人執業的醫生，當中逾52%表示，他們的收費較截至2018年8月20日的12個月前有所增加。在受訪的405名專科醫生（不包括家庭醫學）當中，「一般診所內及非精神科診症」收費中位數高達800元，而「延長診症收費」、「到戶診症收費」、「小型手術收費」的中位數分別為1,050元、3,000元及4,000元。對一般市民而言，私人醫療市場診費之高，實在難以負擔。

私家醫院收費高昂，一般人難以負擔。圖為港怡醫院。（資料圖片）

本來，高效低廉的公營醫療服務是「窮人恩物」，但這些服務不得不靠足夠的醫生來維持。問題是，公立醫院醫生流失的情況相當嚴重，加劇人手不足的問題。根據立法會秘書處資料研究組的數據，單在2017 年，共有314名醫管局全職醫生離職，離職率高達5.9%，高於2013年的3.7%。若按專科劃分，眼科、放射科、病理科是重災區，2017年的離職率分別高達11.1%、8%及7.9%。

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另一方面，醫管局數據顯示，在2018年4月1日至2019年3月31日，專科門診穩定新症輪候時間可謂觸目驚心，例如九龍中醫院聯網的眼科輪候時間中位數高達103星期，九龍東醫院聯網的耳鼻喉科、內科和骨科的中位數，分別高達88、98及117星期。

公立醫院醫生不斷流失，政府支援不足、工作壓力太大應是主要原因，政府若要紓解相關問題，自然要對症下藥。與此同時，消除不必要關卡，為海外醫生來港工作創造誘因，也是必不可少的。部分本地醫生在公立醫院專科醫生嚴重不足的情況下，依然堅持要加設關卡，包括要求早已累積一定行醫經驗的「外援」在通過執業試後，不必要地參與為期18個月的臨床工作，顯然強人所難。這種操作無疑與舒緩公立醫院人手緊張的目標背道而馳。

對於沒有指定臨床經驗年期的方案，醫學會會長何仲平表明反對。（資料圖片）

必須指出，免除臨床工作還不算「殺着」，更有效的方法是仿效新加坡豁免執業試（中大副校長、醫委會會長霍泰輝已表態支持），以其他把關機制代替。「01觀點」較早前指出，即使豁免考試，醫生水平不見得就會下降，因而無損病人權益。問題是，部分業界人士連豁免臨床工作都有微言，遑論更為進取的「新加坡模式」？說到底，狹隘的業界利益和廣闊的社會整體利益存在難以調和的張力，最終如何抉擇，視乎執政者是否具備政治魄力。