【逃犯條例】「四點鐘許Sir」難解爭議　政府摒棄粗暴方是上策

政府早前決定繞過立法會法案委員會，直接在6月12日於大會恢復《逃犯條例》二讀辯論。幾可肯定的是，隨着修例工作進入最後直路，爭議必然白熱化，甚至會演變成一場政治危機。港區全國人大代表、曾發表「洗頭艇論」的前立法會議員吳亮星認為，港府應設立類似當年應對佔中的「四點鐘許Sir」節目，每日向社會解釋一、兩項內容，藉以闢除謠言及誤解。我們喜見吳亮星為化解修例爭議出謀獻策，但其建議是否對症下藥，卻頗成疑問。

內地司法體制仍有很大改善空間，這是客觀事實，但部分媒體基於意識形態偏見，把修例形容為「送中」，把內地描繪成「蠻荒之地」，激起民粹極端主義，這種不負責任的操作完全無助理性討論。從這個角度而言，吳亮星建議政府加強向市民解說，耐心地平息社會對修例的質疑，原則上無可厚非。

現在回想，政府確實在這場「修例戰」中犯了太多錯誤，當中最令人反感的，在於只懂向特定界別讓步：對商界，它通過剔除九項與商業有關的可引渡罪類，換取立法會內親商界議員支持；對社會大眾，它卻自以為「真理在手」，以居高臨下、得理不饒人的姿態強行闖關，對市民的合理憂慮視若無睹。這種傲慢、狡黠和粗暴的態度，才是修例爭議難解的原因。

在修例一役中，林鄭月娥的粗暴、傲慢盡現人前，導致修條爭議持持發酵。(政府新聞處)

我們要問，由吳亮星提出、類似「四點鐘許Sir」的解說環節，真能有效消除市民疑慮嗎？還記得「佔中」期間，時任警察公共關係科總警司許鎮德頻頻在鏡頭前解畫，但成效不彰──「許Sir」本人淪為一些「黃絲」嘲諷和批評的對象，其公關手法不單無法拉近政府和示威者之間的距離，反而鞏固了雙方原有的偏見。

自從法案在今四月首讀以來，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等高官，多次在不同場合回應議員和媒體的質詢，足見政府並不缺乏向社會作出解說的機會。吳亮星的「計謀」，嚴格而言只是畫蛇添足。他與其建議政府多向社會解釋，倒不如要求對方摒棄傲慢、粗暴的態度，改用平和的手法，推動旨在填補司法漏洞、完善跨境司法公義的修例工作。

人大代表應當履行的義務，包括「與原選區選民或者原選舉單位和人民群眾保持密切聯繫，聽取和反映他們的意見和要求，努力為人民服務」。既然港府錯在手法粗暴，吳亮星理應本着「服務人民」的宗旨，促使港府對症下藥、改弦更張。這才是人大代表所應該做的。