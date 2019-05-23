英國拒還查戈斯群島　21世紀的帝國主義？

聯合國大會星期三（5月22日）通過決議，確認查戈斯群島尚未去殖民地化，要求英國在六個月內無條件歸還予毛里裘斯。然而，英國竟振振有詞，聲言查戈斯群島的主權仍屬他們，可謂無視國際規範，有失政治倫理。

在21世紀的現代文明世界，竟然還有帝國控制殖民地之事？說的是查戈斯群島。

查戈斯群島位於印度洋，本屬毛里裘斯的領土範圍，與毛里裘斯一同曾經被英國佔據及殖民。在第二次世界大戰後，國際社會的共識是去殖民化，民族自決的原則更可見於《聯合國憲章》。

有見毛里裘斯獨立在即，但查戈斯群島有其戰略價值，英國在1965年遂與毛里裘斯殖民政府達成協議，以300萬英鎊換取查戈斯群島的主權，成為英屬印度洋領地。在1967年至1973年間，英國政府驅逐群島上的當地人，並建立與美國的聯合軍事基地。美國後來攻打阿富汗和伊拉克，均曾由查戈斯派出戰機。

國際法院：毛里裘斯未完全去殖

然而，毛里裘斯在1968年獨立後，不認同殖民政府與英國政府的協定，並要求英國履行去殖民化的義務，歸還查戈斯群島。這宗爭議在2017年拿了上聯合國大會，商議是否交由國際法院處理當中的法理爭議，各國終以94票贊成、15票反對、65票棄權，通過決議。

經過雙方陳詞及研究後，國際法院在今年2月判下諮詢意見書，指出毛里裘斯殖民地政府不能代表當地人意見，因此由其來達成的雙邊協議、割讓查戈斯群島，不能實現當地人的民族自決權。因此，毛里裘斯雖然在1968年已經脫離英國獨立，但其去殖民地化的過程尚未完成，欠查戈斯群島這一部份。意見書指出，國際社會有法律責任，讓查戈斯群島實現去殖民地化。

國際法院的諮詢意見本身非有法律約束力的裁決，而是供聯合國大會釐清法理問題之用。聯合國大會在本星期三舉行表決，確認接納國際法院的諮詢意見書，承認查戈斯群島屬毛里裘斯領土一部份，要求英國盡快歸還，並讓毛里裘斯人能返回群島生活，完成去殖民地化的過程。

叫人失望的是，英國政府只是強調，查戈斯群島是毛里裘斯自願讓出的，這是兩個政府之間的雙邊協議，不容國際法院和聯合國大會干涉，更莫說推翻。英國外交部表示，查戈斯並不屬毛里裘斯的主權，而且對反恐有重要作用，承諾只要將來沒有國防需要，可將查戈斯群島交給毛里裘斯。根據英美協定，位於當地的軍事基地最少會運作至2036年。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島的航拍照片。（路透社）

英國立場漸失支持

誠然，國際法院的意見和聯合國大會的決議均沒有約束力，但民族自決和去殖民地化的法理依據確鑿，而且國際社會的立場也相當清晰。在星期三的決議中，投下反對票的只得英國、美國、匈牙利、澳洲、以色列、馬爾代夫六個國家，與2017年提交國際法院的決議相比，紐西蘭、韓國、日本等九個國家已經改變立場，由原本認為這是英國與毛里裘斯的雙邊爭議，改為認同國際法院的意見，認為英國應該交還群島。由此可見，縱然聯合國大會的決議縱沒有法律約束力，其政治份量卻很明顯。

2017年反對提交國際法院的九國：阿富汗、阿爾巴尼亞、澳洲、保加利亞、克羅地亞、匈牙利、以色列、日本、立陶宛、馬爾代夫、黑山、紐西蘭、韓國、英國、美國

2019年反對英國歸還查戈斯群島的六國：英國、美國、匈牙利、澳洲、以色列、馬爾代夫

查戈斯群島：查戈斯人自1970年代被全數迫遷後流落異鄉，並被英國禁止回島。他們多年來積極爭取回島的權利。（路透社）

再者，在法理上，英國是否可以用協議來作擋箭牌，也是說不準的。正如國際法院的諮詢意見書指出，他們雖然知道這是毛里裘斯和英國政府之間的協議，但它亦有責任釐清國際法中，對民族自決、去殖民地化的要求和標準。而查戈斯群島的處理，是未達標準的。

就算再退一步說，這是毛里裘斯和英國政府的雙邊協議，而這個協議與去殖民地化的規範有衝突之時，孰輕孰重？外交協議能否凌駕國際規範？

民族自決是否強行法？

在國際法中，有「強行法」之原則，意即該規範凌駕所有事情，包括國際協議——就算國家自願達成協議，也要受強行法約束。在國際法院的諮詢意見中，雖然未有明確指出民族自決、去殖民化是強行法，但有份審理的法官Cançado Trindade、Julia Sebutinde等均在個別意見書指出，民族自決是強行法，卻凌駕性的約束力。南非國際法專家、曾受聯合國委託研究強行法的Dire Tladi也指出，民族自決應該屬於強行法之列。

若然如此，英國在政治倫理及國際法理上，均應該歸還查戈斯群島予毛里裘斯，而非以「英國主權」、「雙邊爭議」等為藉口，一再推搪。更何況毛里裘斯早已表示，只要英國肯歸還群島主權，他們可容許英美軍事基地繼續運作，不見英國有國防必要，繼續無理地佔有群島。

也許，國際事務向來不只看法理，而以政治考慮為重。然而，這樣會令國際規範無以確立，靠政治力量大小來定斷的做法，亦對大部份甚至所有國家無益。唯有立足於國際法理的世界秩序，方能以文明的方法平息糾紛、締造和平。是故任何負責任的國家，都應該尊重國際規範。