歐洲大選結果首開鑼　荷蘭極右誕第三代宗師

分別在歐盟28國舉行的歐洲議會選舉，本周四（23日）在英國、荷蘭兩地率先展開。票站調查顯示，近年支持度一直下跌的荷蘭工黨（PvdA）成為當地大贏家，有望取得五席，相反極右疑歐的自由黨（PVV）則從上屆的四席跌至一席，其選票被新興的另一極右政黨民主論壇（FvD）搶去，以三席首度晉身歐洲議會。

荷蘭自十六世紀從西班牙獨立以來，一直為傲視全球的自由之鄉。其於1568年起兵反抗哈布斯堡王朝，便是因為當時的督信天主教的西班牙國王腓力二世厲行天主教教條，並以宗教裁判所施以思想箝制，為當時漸受宗教改革啟蒙，日益偏向新教而產生衝突。荷蘭人經歷八十年的獨立戰爭，期間成立了當時世間少有的共和體制，擁抱宗教、思想、政治、經濟等各方面自由，發明了股票市場、創新了銀行制度，孕育了現代資本主義，更開創了近百年的荷蘭黃金時代。荷蘭一直為自由主義的橋頭堡，其在1970年代已開始放寬管制大麻，2001年更成為全球第一個國家把同性婚姻合法化。

然而近年荷蘭卻一直被一股反移民的極右勢力肆虐。在歐洲大選前在米蘭造勢大會與各國極右面孔，如意大利的薩爾維尼（Matteo Salvini）、法國的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）聚首一堂的，便是束着金色長髮，有「荷蘭特朗普」之稱的荷蘭自由黨黨魁威爾德斯（Geert Wilders）。威爾德斯一直對伊斯蘭教及其教義的批評不遺餘力，指其野蠻落後，與荷蘭民族的自由主義傳統相沖，被指煽動宗教仇恨而成為惹火人物。

歐洲極右大合流：意大利聯盟黨薩爾維尼、荷蘭自由黨領袖威爾德斯、法國的瑪琳勒龐、德國另類選擇黨領袖佩特里等亦有出席。（路透社）

事實上威爾德斯之類人物的冒起，只是整個西方世界近年恐伊斯蘭情緒高漲的縮影。2001年阿爾蓋達以「聖戰」為名發動九一一事件，令西方陷入了對伊斯蘭教的恐懼。在威爾德斯之前，早有佛杜恩（Pim Fortuyn）以反伊斯蘭的政綱參選2002年大選而蔚為風潮。佛杜恩雖在大選前九日遭一名左翼環保份子刺殺，但其名單仍然以17%成為第二大黨。佛杜恩死後，威爾德斯欲繼承其曇花一現的政治遺產，在2004年的土耳其加入歐盟議題上跟中間偏右的母黨人民黨（VVD）鬧翻，脫黨另起爐灶成立自由黨，主打反移民議題，成為荷蘭極右的第二代宗師。

自由黨經歷兩次選舉，便已在2010年大選中突飛猛進，得票逾15%，成為屈居人民黨及工黨之後的第三大黨，令人吃驚。曾稱自己只是針對伊斯蘭教教義本身，並且拒與「納粹主義者」、「種族主義者」的威爾德斯近年卻一直與他口中不屑的「種族主義者」合流，組成「民族和自由歐洲」黨團。然而在極右民粹之風席捲歐洲之時，威爾德斯的自由黨卻跌一重交，令人意外。

歐洲議會選舉：5月23日是為期4天的歐洲議會選舉首日，荷蘭與英國率先展開投票。圖為一名穿着傳統服飾的荷蘭婦女正在投票。（路透社）

當威爾德斯折戟沉沙之際，媒體的注意力便落在新興民主論壇（FvD）的寶德（Thierry Baudet）身上。此子於2016年成立的民主論壇，僅在短短三年，已經在今年的三月省級議會選舉中一舉拿下86席，比執政人民黨更多出六席，成為第一大黨，震驚全國。寶德的成功，除了是因為選民已開始厭倦逐漸成為建制一份子的反建制威爾德斯，亦是因為寶德個人討好的外形、中上階層的家世、法學博士的教育背景，還出版過兩本小說的知識份子氣質，使其與威爾德斯爛撻撻的草根形象區分起來。

寶德在演說時便經常引經據典，不時引用詩歌，又會說幾句拉丁文，活像二十世紀初德國思想家斯賓格勒（Oswald Spengler）一樣，洋溢着一股濃厚卻又缺乏科學根據的偽知性味道。而寶德的政治主張也跟斯賓格勒1918年出版的《西方的沒落》十分相近，指西方的政治及文化精英為了一種無神論及進步主義的世界主義，摒棄了西方的舊有價值。其在省級選舉的勝利演說中，便指歐洲正處於文化及靈魂的真空期，忘卻了西方文明曾自豪地「傳播」到世界每處角落，又直斥現時的統治階級憎恨自己的文化，反而鼓吹異族文化的入侵。

歐洲議會選舉：根據荷蘭的票站調查顯示，歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）所屬的工黨得票逾18%，較2014年選舉時多一倍，出乎意料地領先疑歐派政黨。（路透社）

此種對西方文明輝煌過去的懷舊情結，正是各國極右政客一直鼓吹。從特朗普的「讓美國再次偉大」到法拉奇（Nigel Farage）為英國爭取「獨立」，都折射了西方在對昔日帝國的驕傲，對比今天去工業化、新自由主義全球化、移民湧入、社會價值觀日益開放，此等急速轉變中迷失了。寶德此種民族主義的懷舊情結、反移民及恐伊斯蘭情緒，其實與威爾德斯無甚差異，卻在寶德此名外表討好、談吐得體的新面孔中獲得了再生，有望取代威爾德斯，成為荷蘭極右的第三代宗師。

歐洲大選的票站調查結果顯示，雖然民主論壇在自由黨手中取得了三席，整體來說疑歐政黨的得票不升反跌，從上屆的23%跌至19%。民主論壇的得票亦從三月省級選舉輕微跌了四個百份點，得11%。荷蘭極右之勢雖一時和緩，其要求脫歐（Nexit）的聲音亦未成氣候，然而縱觀全歐，難以撲滅的極右民粹怒火，仍將對歐盟體制造成重大挑戰。至於西方文明緬懷昔日殖民帝國的集體病，還需統治精英對症下藥。然而荷蘭人亦不可忘記，荷蘭當年畢竟是在門戶開放、自由寬容的土壤中的茁長的。