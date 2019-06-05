幼師工時長、壓力大　穩定人手只靠校本管理？

教育局資料顯示，2018/19學年本地幼稚園教師流失率高達12.3%，創近十年新高。教育團體近日訪問逾1,200名幼師，超過四成幼稚園教師表示未來兩年有轉行念頭，原因主要是工作時間太長、壓力太大及薪酬待遇欠佳等，逾八成受訪者指免費幼教政策推行後工作量增加，77%人亦指其壓力來源行政工作。 政府去年起推行免費幼教計劃，目標是透過資助提供可負擔的優質幼兒教育，當中增加不少營運管理的審核要求。對於普羅市民來說，免費幼稚園計劃確為善政，但政府應提供充足人手支援，並配合幼師薪酬表及資助額以調整師生比以穩定教師團隊。

45%幼師每周工作61小時 一校一EO未惠及幼稚園

教育團體近日訪問逾1,200名幼稚園教師，45%受訪者表示每周工作時數達61小時或以上，20%更稱達 71 小時或以上，超過九成人亦指工作壓力過大及略大，77%指其壓力來源於學校的行政工作。超過半數幼師(52%)表示，相較過往的學券制，免費優質幼稚園教育計劃落實後，其教學及行政工作量大幅增加；表示輕微增加的幼師也有三成，兩者合計八成多。

目前面對幼師工時長、流失率高，除了學校自身的人手規劃管理外，政府亦責無旁貸。政府的免費優質幼稚園教育計劃2017/18學年起推行，香港教育專業人員協會曾指出，新計劃下幼稚園需應付加強問責的管治架構、新的財務程序、周年帳目審核要求及新課程指引等，教育局亦增加對校的重點視學，新增的學校行政工作量不容小覷。

幼稚園的規模較小而教師人手有限，行政工作過量的問題積存已久，免費幼教計劃不但未作簡化行政程序，在推行新政策時當局亦未提供充足支援。教學以外教師應有充足時間兼顧有特殊教育需要的學童及非華語學童、備課、在職培訓、與家長溝通等，而花大量時間處理教學以外的繁雜時務，始終有礙長遠發展。因此當局宜安排行政人手，例如中小學將於2019/20學年起落實「一校一行政主任(EO)」，政策應同樣惠及幼稚園。

教聯會一項調查發現，四成半受訪幼稚園教師表示，每周工作時數達61小時或以上。（資料圖片）

師生比未符目標 薪級表未落實

此外，教育局應調整幼稚園師生比，並落實幼師薪級表及學位化，以提升教育質素。

由2012/13學年開始，參加學券計劃的幼稚園須以師生比例1:15（校長計算在內）為下限，免費幼教計劃將3-5歲班的師生比進一步降低至1：11（校長不計算在內）。但新政策只針對屬於教育局管轄的幼稚園 3－5 歲班部分，部分幼稚園同時設有屬於社會福利署管轄的2－3歲班，按《幼兒服務規例》，其班師比為1：14。由於 3－5 歲班與2－3 歲班並不割裂，老師或許需要同時任教兩個級別，如果政府不同時調整幼兒班的班師比，根本難以充份減輕教師壓力。

其實，社會福利署委託香港大學進行的《幼兒照顧服務的長遠發展研究》已提出將幼兒工作員與幼兒的比例由 1:8(0-2 歲)及 1:14(2-3 歲)分別降低至1:6及 1:11。然而，我們需問的是，為什麼政府在推出免費幼稚園計劃時，不同步調整幼兒工作員與幼兒的人手比例，而是分段進行？而事實上，韓國0-2 歲服務的工作員幼兒比例為 1:3、澳洲及芬蘭均是 1:4，足見《研究》所訂立的目標仍有不足。

2017-2018學年幼稚園基本資助額。（來源：教育局幼稚園行政手冊）

幼稚園可聘教師的人數及資歷，受政府的資助額所影響。免費幼教計劃當中的「基本半日制單位資助」按學童人數發放，60%會劃為教師薪酬部分，必須用於教學人員薪酬和相關開支，而其餘 40%屬日常營運開支部分，幼稚園可調撥至不止於教學人員薪酬的與校舍相關之資助虧損。以17/18 學年半日制資助額計，每名學童資助當中60%為標準，11名學童一年約有21萬9千元，即教師每月基本只獲得約1萬8千薪酬保障，未達到政府建議薪酬表教師的最低薪酬（即$20,770)，因此，政府理盡快落實教師薪級表，並調整資助額度。

2017-2018學年建議教學人員薪酬範圍。（來源：教育局幼稚園行政手冊）

據立法會文件，2016年逾半幼師具大學或同等資歷，故他們在市場上有較多選擇，流動性高，為留住人才，落實教師薪級表刻不容緩。目前幼稚園教師工作量已超出負荷，政府應從各方面配合人手安排及改善其薪酬待遇，以穩定教師團隊及鼓勵行業人才發展，提供優質的本地幼兒教育服務。