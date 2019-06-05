化妝著裙日日賞 性別偏見幾時休

五月，俄羅斯Tatprof公司給予化妝穿裙子的女員工額外的金錢獎勵，以期讓女性達到既定的性別印象。六月，日本女演員兼撰稿人石川優實提交約1.88萬人、聯署簽名的反對職場女性強制穿高跟鞋的請願書，反抗社會權力對女性身體的規訓，破除性別刻板印象。可見，如今的社會中，身體的規訓和反規訓，性別刻板印象的強調和破除，張力盡現，令人無從迴避。

五月，俄羅斯一家公司（Tatprof）推出女性上班「盛惠」政策，陷入輿論漩渦。公司規定，女性員工只要化妝穿裙上班，並將當日儀容自拍發給公司管理層為證，即可每日多賺100盧布（約等於12港幣）。這家公司負責人說，這是因為公司七成員工是男性，這樣的規定激勵士氣。也即是說，這是一項毫不避諱的取悅男性的規定，將女性物化為滿足男性的美麗身體和性吸引力。毫無疑問，這是一場發生在現代社會的對女性身體的規訓：管理者將權力延伸到女員工的外在形象規管上，以金錢獎勵規訓女性的穿著。

為了激勵男員工，俄羅斯公司表示，女員工打扮艷麗可獲額外金錢獎勵。

反規訓會否成為一種規訓？



然而，對身體的規訓並不一定以Tatprof這樣的令人警醒的面目出現，更有可能以「進步」、「解放」之名發生。1927年，廣東省民政廳為效仿天足運動，解放女性乳房，發布《禁止婦女束胸的提案》。其原意在於改變民國初年以平胸為美的觀念，讓婦女從束胸中解放出來。故此該項運動又被稱為「天乳運動」。政府法令一處，街上有女警察檢查婦女束胸放乳情況，更有婦女組織上門查看，一旦束胸，罰款五十。廣東省禁令一處，更得到廣西、湖南等省份的消效仿。這本是一項反身體規訓，解放婦女身體的運動，卻因為政府的強制介入而變味，成了政府利用公權強制規管女性身體的事例。這是歷史留給我們的疑問，我們應否用權力強制他人遵循我們認為好的、更優越的選擇，這是否屬於另一種規訓？

這個歷史遺留的疑問並不遙遠。2018年末，在韓國掀起的女性「素顏革命」，又稱「脫掉束身衣運動」。這裏所謂的「束身衣」是指韓國社會加諸在女性外型上的種種壓力與規訓，從膚色、身型到妝容等等。運動參與者相繼在社交網絡上發出素顏照片，又或在某一日罷買化妝品等等，以反抗社會對她們的既定的審視目光。然而部分女性表示，這個運動發展到後來，卻有了一絲變味，讓她們感受到另一重壓力。一些女性表示，「脫掉束身衣運動」本身變成了新的「束身衣」：如果化妝、蓄長髮、穿緊身裙，就很有可能被人視為落後、不支持女權。或許有人會認為一些女性對裙裝、長髮、化妝的喜好是受男權社會的影響，但我們必須思考的是，是否要讓反規訓運動變成新的規訓與壓力？

毫無疑問，爭取的核心是女性擁有自主選擇權，而不是要求把女性從一個樣子變成另一個樣子。比如反對女性一定要化妝的規定，並不應等同於女性一定要素顏。我們必須清楚反規訓的本質，才不至於因為規訓與反規訓的模糊界線而造成額外的壓迫。

男性，被忽視的受害者

然而身體規訓和性別刻板印象的危害並不只發生在女性身上。Tatprof公司獎勵女性化妝穿裙的政策只是公司「性別歸位運動」（femininity marathon）中的一環。在「性別歸位運動」中，除了針對女性的裙裝獎勵和6月的包餃子比賽，還有針對男性的運動。他們在四月為男性員工舉辦了引體上升比賽。由此可見，Tatprof公司是希望兩性都各自符合傳統的性別刻板印象。公司發言人Anastasia Kirillova也承認了這一點。她表示，執行總裁Sergei Rachkov對於性別角色的混淆感到憂慮，因此希望女性員工保留更多女性特質。何謂女性特質？Anastasia進一步透露，總裁Sergei不希望女性留著男性的髮式，穿褲裝，更希望她們做手工，把溫暖投放到帶小孩上。

力量感並不是男性的專屬。

在這一場性別歸位運動中，它通過身體規訓的方法，傳遞了刻板的性別印象，也限制了兩性的自由選擇。管理者為男性舉辦引體向上比賽，強化男性以陽剛之力為榮的價值觀。而單為女性舉辦的包餃子比賽中，也傳達出烹飪應是女性的工作的信息。雖然有人認為，這些規定並沒有強制性。但是它誘導兩性選擇既定的兩性印象，並通過比賽、獎勵傳達出符合這些預期印象是更好、更為人欣賞的價值觀。而這正是強調性別平等、自由的社會想要極力打破的：即不把兩性局限於既定的條框中，而是讓他們擁有選擇的自由。

這種性別偏見同樣發生在香港。如今，男性結婚時常常被要求要有車有房，至少要成為家中的經濟支柱。而女性，則仍舊被認為應以家庭工作為優先。婦女事務委員會進行的《香港的女性及男性對婦女在家庭、職場及社會的地位看法》調查發現，50.4%的受訪者認為「女性該著重家庭多於工作」，38.9%的受訪者認為「男性的工作應是賺錢，女性的工作應是打理家居及照顧家庭。」可見香港的性別刻板印象依舊普遍。這種性別刻板印象固然對女性不公，但我們也不能忽略了它同時對男性也造成了困擾。當我們拿一件不會要求男人去做的事去要求女人，這就是是性別歧視和偏見，反之亦然。

反抗身體規訓，破除性別刻板印象道阻且長。而我們更不應被一時的主觀情感沖昏頭腦，運用不平等、強硬的手段讓這些原本追求多元、平等的運動，反倒成為了另一種壓迫。