【逃犯條例】修例抗議再三升級　民生問題為關鍵之一

社會反對修訂《逃犯條例》繼續升溫，民陣繼四月尾再次舉行反修例遊行，無論是大會稱有逾103萬人參與，或是警方公布的24萬人，兩者均較過去數年示威數字、甚至2003年七一遊行明顯有過之而無不及。

民怒愈燒愈猛，當然離不開政治因素，特別是林鄭班子剛愎自用，修例做法粗暴，持續漠視所有關注聲音，自然促使更多市民上街表態；然而，遊行人數之所以能於短短數月以倍數暴增，也可見市民過去一直壓抑對政府的不滿，直等到修例這觸發點才全盤傾出。不難想像，林鄭上任以來，民生問題不減反增，市民衣食住行的負擔愈發變得沉重，早埋下數十萬人上街的種子。

反修例遊行人數於短短三個月內迅速暴增，以民陣估算的數字為例，於三月尾舉行的首次遊行只有約12,000參加，但遊行人數卻於次月遊行急升至13萬人，甚至於過去周末的第三次遊行中倍增至他們宣稱的103萬人，每次增幅幾乎以十倍增長。當然，民陣數字有嫌高估，但即使以警方的估算來看，三次遊行的參加人數分別為5,200人、22,800人及24萬人，升幅同樣驚人。

不難發現，反修例遊行人數升勢不但凌厲，而且當中不乏首次上街的「首行族」，甚至是對修例認識不深的參加者。以上人士之所以被動員起來上街示威，港府態度剛愎自用、漠視民意般的政治因素固然作用甚大，但亦不能忽視市民對林鄭班子積累已久的不滿。本港史上重大的遊行往往難以與民生問題割裂，諸如2003年有近50萬人參加的七一遊行，除了當年董建華推動二十三條立法手法拙劣外，不得不考慮社會經歷過金融風暴、沙士等打擊，經濟蕭條導致百業待興、萬人失業，樓價更加不斷破底，不少業主慘變負資產，社會民不聊生，才會釀成50萬人大遊行。

集會人士坐在馬路邊休息。（李澤彤攝）

反觀現在，民生問題或許不如當日般來得急切，但卻蔓延更廣的層面，並且牽連更多階層的市民。近年市民生活壓力不斷上升，林鄭與其班子不但未能解決民生問題，甚至創造全新問題，當更多市民面臨在衣食住行上切身的壓力、甚至威脅，才會加劇對政府的不滿。

先談住屋，今天雖然沒有樓價狂瀉，本港居住成本卻已飆升至大眾難以負擔的水平；本港過去十年樓價不斷上升，林鄭上台不但沒有抑止有關升勢，甚至達至歷無史前的高峰，去年7月的樓價指數（394.8）已為1997年高峰（172.3）的兩倍有多，甚至協助香港連續九年蟬聯全球買樓最難的城市；然而，林鄭房策了無新意，所謂的「娥六招」亦無阻樓價飛漲，廣大家庭受害極深，即如菁英階級亦難以上樓；針對基層住層方面，林鄭不但沒有大幅增建公營房屋為民紓困，反倒將部分出租公屋轉作可供炒賣的綠置居，盡然犧牲基層市民的利益，出租公屋的輪候時間亦增加至歷史高位的5.5年。

次談工作，港人工作待遇多年未有改善，即為大打「民生牌」的林鄭上台亦不見有何改進。略為舉例，目前最低工資繼續維持兩年一檢，其水平不但繼續落後先進國家，時薪37.5元的水平亦根本不足讓基層勞工過活 。更甚者，關乎所有打工仔的標準工時，更是立法無期，林鄭早已表明現屆政府未有計劃進行有關立法。可是，林鄭與其班子卻仍洋洋自得，其同儕羅致光更是常以涼薄語言回應社會憂慮，這教公眾還能對其施政忍耐多久？

再談退休保障，林鄭與羅致光再次攜手觸怒普羅市民，一方面他們未有好好處理強積金積多年來的問題，反倒繼以之為退休保障軸心之一，更機關算盡、以財技手段僭建「劣質退保」組合，藉以推出公共年金，再附以逆按揭及高額長生津等措施應對市民的退休需要。但說白了，箇中的邏輯還是希望節省公帑，迫使長者傾出既有資產「自給自足」，並且再次對市民的退休需要敷衍了事；另外，林鄭班子更敢於無視眾議，強行提高長者綜援申請年齡，對中年人士重新定義，並以懲罰方式「鼓勵」長者就業，卻罔顧就業市場不歡迎高齡的客觀現實，港人老年生活變得苦不堪言。

林鄭班子中預料只有羅致光是加盟的「新血」。（資料圖片）

自從佔中以後，社會頓然陷入政治低氣壓之中，不少分析均指萬人蜂擁上街將從此不再；但須要注意的是，過去市民倦於上街表態，並不代表對政府施政全無不妥，民間怨氣只會不斷積累，並待適當時機一舉爆發。今天街頭再次洶湧，男女老弱均藉修例事件重新上街示威，過往種種對林鄭班子的不滿，藉修例所產生的政治危機逐漸傾出，並且成為動員市民上街源源不絕的燃料。

林鄭施政劣績斑斑，其主攻民生議題的幻象更已盡消散，即使林鄭能化解目前修例例風波，只要民生問題依舊，民眾總會捲土重來。誠然，現時並非所有面對沉重生活壓力的市民均走上街頭，特別是不少基層勞工仍礙於餬口緣故，未敢表態。但須要知道，大型抗爭的導火線往往離不開民生問題，若林鄭的施政繼續對市民生活造成重大的壓逼，只是逼虎逃牆，迫令更多市民上街抗爭。