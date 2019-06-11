【逃犯條例】激化矛盾林鄭苦果將自吃　勿蹈梁振英覆轍

《逃犯條例》風波愈演愈烈。繼6月9日有數十萬人上街反對修訂，政府晚上11時在遊行未結束時已急不及待宣佈繼續在周三（6月12日）恢復二讀辯論，引發留守群眾的大為鼓噪，最終爆發暴力示威，多名示威者、警察、新聞工作者受傷。「01觀點」一直不主張暴力，對示威者之衝擊行為予以譴責，不過林鄭月娥不早不遲在遊行人士未完全散去時發出如此挑釁性的新聞稿，激怒市民，把在場警員當成磨心，實屬不智。

然後林鄭本人在兩日後記者會上口口聲聲說不想見到將年輕人推向前線作出激烈行為，不希望見到年輕人因此而影響前途。明明在諮詢不足的情況下，硬推《逃犯條例》者，林鄭本人是也。數十萬人上街塞爆港島，仍然態度強硬者，林鄭本人是也。在11時年輕人在留守之際，發出如此挑釁性的新聞稿，激發年輕人與警察衝突者，又是林鄭本人。林鄭所作所為，令人聯想起其好勇鬥狠的前上司梁振英。梁振英治下五年，一直喜爭善鬥，刻意拉高矛盾，令事件火上加油，社會越加撕裂。但其離任特首後仍不甘寂寞，堂堂一個國家領導人，竟每天記錄《蘋果日報》的全版廣告，藉此向廣告商施壓。

前特首梁振英在其Facebook帖文，直言「警車和警署一日內被汽油彈兩次襲擊，最近發生的事太不尋常」。(梁振英fb)

梁振英又在遊行前夕嘗試在兩宗汽油彈案中挑動矛盾，稱事件太不尋常，意圖將案件跟反《逃犯條例》，甚至佔領運動拉上關係，稱「社會上有人為了自己的政治利益，不斷激化青年人，不斷散播『違法達義』、『勇武』、『黑警』等歪理。」但是，明明警方的調查顯示，事件與一名綽號「東區小霸王」的黑幫男子有關，跟《逃犯條例》根本無甚交集，梁振英的發言，可謂毫不理性。

現時林鄭月娥身陷的政治危機，同期民望比梁振英還要低。梁振英遊行前夕故意要將汽油彈案借題發揮，藉此挑動矛盾。然而在今天民怨沸騰，衝突一觸即發的敏感時刻，還是要奉勸梁振英勿激化事件。至於跟梁振英愈來愈像的林鄭月娥，應以其前上司為鑑。一旦弄得個天怒人怨，只會為人所唾棄，甚至將社會帶入無窮無盡的撕裂當中。