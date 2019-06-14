約翰遜勢任保守黨黨魁　卻標誌英國保守主義之死

英國保守黨黨魁選舉首輪投票，由前外相約翰遜以114票勝出。此君現時在民調中遙遙領先，力壓黨內其他對手，問鼎唐寧街的相位寶座，可謂近在咫尺。約翰遜選前亦放軟了之前硬脫歐派的身段，提出他希望以10月31日死線之前，談出一個脫歐方案，但必須以無協議脫歐作為談判籌碼。

保守黨議員在國會內進行首輪投票，候選人在313名議員中得票少於16票，即前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）等三人，已被篩走。然後在6月18日將上演第二輪投票，直至最終只有兩名候選人，屆時全體保守黨成員將以郵寄方式選出新黨魁，直接替任文翠珊為英國首相。

英國首相文翠珊（Theresa May）6月7日下台辭任黨魁，在保守黨選出新黨魁期間擔任看守首相。圖為她5月24日在倫敦唐寧街10號首相府前宣布卸任，她在發表演講後幾乎哭出來。（路透社）

約翰遜雖然身陷多宗醜聞，甚至曾被執法機構檢控，指其曾在2016年脫歐公投期間發布錯誤資訊誤導選民，惟其人氣一直高企，博彩公司甚至預計其勝率有67%，其眾多對手中較有名氣的現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）及利雅華僅得10%。

勝利在望，約翰遜也放軟了先前一直主張的強硬言論。早前其曾主張會廢除文翠珊提出，保障脫歐後北愛爾蘭邊境不設邊界的「擔保方案」（backstop），又說會以威脅拒絕繳交390億英鎊的「分手費」作籌碼。堂堂大國，竟以拒絕交費作為談判手段，跟早前特朗普退出國際組織、對盟友開徵關稅，意大利的薩爾維尼（Matteo Salvini）就財政預算跟歐盟公開抬槓一樣，不惜以借助國內民粹、破壞制度規章、挑戰現有建制，實在為民粹主義之極致。

「01觀點」早前指出，以「斷崖式脫歐」作為談判策略，為特朗普等強人領袖好用的邊緣政策（brinkmanship），猶如兩名車手向懸崖高速行駛，誰先煞停誰輸一樣，試圖製造緊張局勢，迫使對方屈服。約翰遜的策略勝算雖未可知，卻非一名大國領袖與友鄰協商應有的風度及理性。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括外相侯俊偉。（美聯社）

如此劍走偏鋒，更完全違背了保守黨近二百年來，一直秉持着審慎有序、理性務實、維持現狀的保守主義傳統，而轉型成為一個全面走向民族主義及民粹主義的激進政黨。此種現象，不僅見於英國保守黨，連美國的共和黨，也在特朗普治下，由一個支持自由貿易的溫和保守主義政黨，蛻變成赤裸裸的種族主義及經濟民族主義政黨。

有「小特朗普」之稱的約翰遜，屢爆出驚人言論，卻毫不損其黨內人氣，更得到81名保守黨議員的支持。如此偏鋒路線成為黨內主流，原因沒有別的，是因為前脫歐派旗手法拉奇（Nigel Farage）剛成立的脫歐黨（Brexit Party）在上月歐洲大選中大勝，保守黨幾近滅黨。

為了搶回選票，保守黨也不得不向右靠攏，把英國6,600萬國民前途作賭注，走上民粹主義之路，說到底也只不過是為了保住其保守黨及政治利益。諷刺的是，保守黨人將要在保守黨及保守主義之間作出抉擇，要保住保守黨，選上了約翰遜，卻標誌着英國保守主義之死。