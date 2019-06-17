【逃犯條例】建制派、官員離地萬丈　年輕人哭笑不得

過去一周，風波不斷。繼林鄭月娥發表母親論後，財委會主席陳健波不甘落後，在上周五（6月14日），立法會財委會後發表反《逃犯條例》修訂「令香港動亂」論、「因為我前半生很努力」論等等，誓為林鄭分擔輿論壓力。同時隱身幕後的張建宗，居其位而難當其責，他是青年發展委員會主席，但委員會一直以來並沒有幫助年輕人打破階級的壁壘，拓展社會的流動性，將青年逼上街頭。

陳健波在上周五的言論，令人質疑他的是非辨別能力。他支持修例的言論，徹底無視港府對條例的解釋含糊不清，實為衝突的本因之一。作為一名議員，毫不了解問題的癥結所在，無論是無知還是迴避問題所在，都顯示人在其位，難當其責。

更甚的是，他提出「最唔忿氣係我，咁辛苦儲了咁多年錢，好努力才有今時今日比較安穩的生活，我嫖、賭、飲、蕩、吹都唔啱嘅，好基本的生活就得，你點解要破壞我生活？依加我收成期吖嘛」。作為政治人物，他理應從社會整體的角度思考問題，此言一出，更讓市民覺得政客自私自利。

另外，他將自己目前的生活的優渥穩定，全然歸結為「我前半生很努力」，完全是「何不食肉糜」之嘆。他根本未見民間疾苦，也不清楚，自己之所以能夠獲得今日之地位，並不只是因為他比別人更努力，更是因為他的起點，他所處時代的社會環境，給予了他向上的機會和空間。

說到此處，我們不得不提到這段時間隱身幕後的政務司司長張建宗。其所帶領的青年發展委員會，形同虛設，在社會壁壘愈來愈堅固的今天，並沒有解決青年的住房問題、就業問題、發展培訓問題等等，為青年拓展向上流動的空間。從今屆政府的施政看來，我們更質疑青年的意見是否能夠通過委員會如實反映。

青年發展委員會原是特區政府的重點工作之一，意在更全面及有效地研究及討論青年人關注的政策議題，希望有效推動與青年「三業三政」相關的工作，即關注青年人的學業、事業和置業，以及鼓勵青年人議政、論政和參政。

香港企業家劉鑾雄之子劉鳴煒為青年發展委員會副主席。青年發展委員被指多為政商二代構成。

事實上，底層青年努力工作，薪資漲幅卻遠追不上樓價升幅，生活、發展空間被無限壓縮，努力早已換不來白手起家的成功，最多免受社會的淘汰。這個社會已如一汪死水，青年的努力該往哪裡去，有何用？

年輕人頂著烈日和煙霧彈，原因之一是對未來感到絕望。如今年輕人「處江湖之遠則憂其君」，建制派議員與官員卻未能做到「居廟堂之高則憂其民」，如何做到政通人和，百廢俱興？我們不奢求官員，先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，只求他們與民同心，懂民之苦，他們務必盡快認清民生疾苦，不然，社會只會陷入內耗和撕裂當中。