【逃犯條例】藉故修例不成　政府仍須為台灣案家屬討回公道

特首林鄭月娥周六（15日）宣佈暫緩修例，民建聯主席李慧琼指尊重和理解特首決定，並稱會繼續尋求不同的方法幫助家屬，並促請特區政府繼續想辦法。這反映民建聯自打嘴巴，在此前一直未充分考慮其他可行方案。更重要的是，政府應盡快研究其他坊間曾提出的方案，為台灣殺人案尋求出路，真正還死者家屬一個公道。

台灣殺人案非強推修例藉口

台灣去年初發生香港女子遭其男友殺害並棄屍的案件，在政府提出修訂《逃犯條例》同日，民建聯與潘曉穎家屬開記者會，表態支持修例，而該黨曾指由於港台兩地並沒刑事司法互助及移交安排，以至未能將該疑犯送回台灣接受審訊，對政府修訂《逃犯條例》表示支持，稱是「尋求公義」，又曾指民主派反對修例是「破滅受害人家屬希望沉冤得雪、討回公道的願望」。

不過，特首林鄭月娥本周六（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，民建聯主席李慧琼指，尊重和理解特首暫緩修例決定，相信家屬會擔心，而對於疑犯被釋放後無辦法送到台灣，則表示會促請政府繼續想辦法，民建聯亦會想辦法。

有關說法顯示在政府提出修例建議時，民建聯並無清楚考慮是否有其他方式處理，便以無法律基礎移交陳同佳到台灣為由支持修例。事實上，台灣方面早已多次指明不接受以現有修例情況移交台灣殺人案疑犯。而港府亦承認即使修例按原定目標在七月底前通過，亦可能無法處理台灣殺人案，故要達到移交疑犯陳同佳的目的，實不應成為強推修例的藉口。

民建聯如今的取態，更證他們一直以此案作為支持修例理據，是不負責任，甚至有利用案件達到政治目的之感。而且，政府暫緩修例後至今，民建聯仍未交代實際方案為死者家屬討回公道。

林鄭月娥6月15日宣布暫緩修訂逃犯條例，她被記者多次追問為何不先處理台灣殺人案，以及現在如何向死者父母交代，她回應指，只能夠說「我們真的已盡了力」。（梁鵬威攝）

檢控疑犯尚待政府處理

在政府方面，特首林鄭月娥上周六（15日）宣布暫緩修例，並自稱雖然未能幫到死者家屬，但她已經盡了力。可是，這是不盡不實的說法，因為坊間早已提出各種方案，只是政府沒有詳細討論，換言之她並未盡力。

舉例說，四月底公民黨黨魁楊岳橋曾提交私人草案，建議通過修訂《侵害人身罪條例》，賦予香港法院「域外法權」，審理港人在境外涉嫌謀殺、誤殺或意圖謀殺的案件，現行《刑事罪行條例》第153P條已賦港法院處理境外性侵害兒童罪行，香港過往亦有引用該條文檢控及定罪的先例。另外，坊間已提出其他方案，如針對台灣修例但加入日落條款。

這些方案，部分獲法律界人士認同。例如12位大律師公會前主席一致指出，域外法權是處理陳同佳案的可行方案。故此，如今修例風波已過，政府亦是時候真正回歸案件，為台灣殺人案尋求出路，考慮其他方式將疑犯繩之以法。

再者，自港人在台殺人案案發生後，台灣政府為釐清案情，去年台灣士林地方檢察署曾於3月、5月及12月先後3次提出司法互助請求，去年11月法律部透過台港「策進會」、「協進會」 平台接觸港府相開部門，但均未獲正面回應，陸委會於本周六再呼籲港府回應。政府需盡快回應台灣當局，共同商討解決方式。政府應務實處理案件，並交代港台兩地就移交安排的計劃。