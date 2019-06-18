【逃犯條例】示威者求診被捕　損害醫患關係

6月12日金鐘衝突後，有示威者到醫院求診時被警方拘捕，引起病人資料外洩疑雲。然而，醫管局及警方互相卸責，沒有一方承認責任。 問題不只關乎金鐘衝突的處理，更直接揭露出制度漏洞，無法保障求診者的私隱，損害醫患關係。

警方在金鐘衝突的清場行為中使用武力，令多名示威者受傷。根據傳媒報道，數名示威者到醫院求診時，被警方拘捕；部分人更被起訴暴動罪。

然而，照正常程序，示威者到醫院求診，理應只得醫護人員知道他們的身份和傷勢，而警方不知情。為甚麼警方能夠知道，甚至到場拘捕示威者，這成為了最大疑點。醫學界立法會議員陳沛然表示，有醫護人員對警方到醫院拘捕衝突傷者的情況感到「奇怪」。

本身是公立醫院醫生的陳沛然經了解後發現，急症室內的醫院電腦不用職員登入，亦可進入「急症室資訊系統」（AEIS）；在系統內的「供警方用」（For Police）版面，更可查知「大型災難」中的傷患個人資料。社會因此擔心，6月12日有人曾在公立醫院急症室使用醫院電腦，並在AEIS中查知哪些求診者是來自金鐘的示威者，警方因此採取行動。

醫管局在星期一（ 6月17日）先後發表聲明及會見傳媒，表示在「大型災難」中，只會為了協助救援工作，或協助傷者或家屬，才會將資料交予警方；而在金鐘衝突中，醫管局沒有向警方透露病人資料。然而，醫管局承認因為急症室的情況趕急，所以當中的醫院電腦不須登入，即可進入AEIS。這成為了問題關鍵。

2019年6月12日的下午，整個金鐘被催淚彈的煙霧所籠罩。（李澤彤攝）

最少兩種可能

有一個可能是，有警察曾經使用急症室醫院電腦，並在AEIS中查知示威者資料。根據醫管局的說法，醫院電腦只供醫護職員使用，外人包括警察都不能使用。而且，醫院電腦不在警崗之內，若然有警察接近並使用，照計醫護人員會看見，甚至制止。

但是，這一切只屬理論，實際上警察有沒有可能用到醫院電腦呢？正如陳沛然也坦言，「急診室是人來人往……有合理懷疑其他人士也能用到。」更重要的是，在急症室的電腦中，要使用AEIS查資料，根本不用登入，換言之就是沒有具體機制，防止包括警察在內的其他人使用醫院電腦。

也有另一個可能是，並非警察擅自使用急症室電腦，而是有醫護人員違反操守，在AEIS為警方查找示威者資料。同樣道理，由於AEIS不用登入，故此若真的有害群之馬這樣做，他們亦很可能不會被發現。

即使醫管局在星期一晚的記者會曾言，沒有列印過病人資料給警方，但醫護人員若進入了AEIS及閱覽了示威者資料，他們亦可以用非列印的方法外洩給警方，例如覆述和手機影相。若有這種情況，試問醫管局如何追究？

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明表示，是次示威活動沒有醫護同事列印清單，亦沒有將資料交予警察。（資料圖片 / 羅君豪攝）

只靠醫護把關的漏洞

不論是哪一個可能，急症室電腦查閱AEIS而不用登入，可謂一個漏洞。因為病人私隱的保障，基本上依靠的是醫護人員的操守，例如他們不會濫用或容許警員使用電腦。一旦有人有意濫用閱覽權，當局很難監察。醫管局在會見傳媒時，言之鑿鑿否認向警方提供資料，又說若有違規將會懲罰。但既然AEIS可以無痕閱覽，醫管局又如何查出真相？

對於這個制度，醫管局聲明因為急症室分秒必爭，因此使用AEIS就不設登入，節省時間。但醫護界隨即指出，急症室電腦用其他系統，甚至是一些更加緊急的功能，都須職員登入，為何查閱在AEIS病人清單卻不用登入？這一點，醫管局無法服眾。

這個漏洞，醫管局說已經行之多年。在過去，或許相安無事，但今次事件已反映出，AEIS資料庫的確有被濫用的可能，這一點當局必須承認。甚至外界亦無從得知，過去曾否有類似事件，是有人曾濫用AEIS、外洩病人資料，只是不為外界所知。醫管局若繼續以「急症室情況緊急」為由，不肯正視和堵塞這個漏洞，只怕要賠上醫患之間的信任關係。而事實上，正如陳沛然所指，已有示威者受傷後不敢到醫院求醫。

公共醫療醫生協會亦發聲明，表示極度震驚和不安，形容涉事電腦系統存有漏洞，並要求醫管局立即更正甚至停用系統，可見事態之嚴重。

醫管局及警方互卸責

另一方面，警方亦非沒有責任。正如醫管局也表示，為何示威者求診後，有警察能夠到場拘捕他們，這點要警方解釋。但令人失望的是，在6月13日記者會上，警務處處長盧偉聰被問及相關拘捕時，沒有交代過警方的資訊來源，只謂「我們剛好知道他們在醫院」。如何得知？手段是否有違操守？種種疑團，到6月17日盧偉聰再見記者時，仍然答不出來，只叫記者向醫管局查詢。

道理很顯淺，示威者求診，竟然被警察知悉，醫管局和警隊最少有一方要承擔責任。但是，醫管局和警方卻互相推卸責任。一個是市民賴以信任的醫院，一個是維持社會治安的警隊，也如此叫人失望，香港豈有不崩壞之理？