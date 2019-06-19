蘇丹鎮壓民運現屠殺　國際社會視而不見

六月初，非洲國家蘇丹亦發生了一場駭人聽聞的血腥鎮壓。6月3日，隸屬蘇丹軍方的民兵組織在首都喀土穆（Khartoum）以武力驅趕靜坐的示威者，造成過百人死亡，約70名婦女被強姦，至少40具屍體堆積在尼羅河畔。

蘇丹的示威源自去年12月一連串因民生問題而起的示威而起，並迅速變成要求執掌政權近三十年的巴希爾（Omar al-Bashir）下台。巴希爾於今年2月頒佈全國緊急狀態令，將各地方政府官員換成軍方及情報人員。4月初局勢再度惡化，示威者無視緊急狀態令威嚇，紛紛上街再度示威。4月10日士兵出現同情示威者之聲音，並於翌日發動政變，推翻巴希爾政權。

蘇丹示威：巴希爾治下的蘇丹人權狀況差劣，經濟一蹶不振，他卻能保住總統之位長達30年。（路透社）

和平靜坐 慘遭層殺

然而軍方取得政權後，意圖獨攬大權，無意與示威者組成的民主派以及前親巴希爾的勢力分享權力，拒絕過渡到文人政府。兩派持續多周展開談判，而民主派支持者則一直在喀土穆靜坐。在軍事總部前的廣場上，人人發揮創意製作藝術品、開辦民主教堂、一同載歌載舞，軍方曾欲多次驅散不果。

然而在6月3日下午，隸屬軍方的民兵組織以槍聲劃破了廣場上的歌聲及歡笑聲，換上的是示威者的慘叫聲。喀土穆大屠殺造成過百人死亡，約70名婦女被強姦，至少40具屍體從尼羅河畔中尋回。屠殺過後，軍方更單方面宣佈將於九個月內舉行選舉。然而，比起巴黎聖母院火大、比香港的反《逃犯條例》修訂運動等，西方各國的高調發聲，美國為首的西方各國對蘇丹大層殺的關注卻少得可憐。

無他，美國的主要盟友，沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃及都是蘇丹軍方之支持者。早在巴希爾仍掌政時，蘇丹以為沙特提供援兵，應付其在也門之戰事，而沙特及阿聯酋亦在軍事政變後提供價值30億美元的援助。至於同樣是借軍事政變上台，竊取革命果實的鄰國埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）則給予外交支持。西方國家雖在喀土穆大屠殺後一改之前視而不見的態度，其在聯合國安理會的譴責議案卻一度遭北京及俄羅斯否決。

蘇丹軍政府有恃無恐

在國際社會上孤立無援，令得蘇丹軍政府可以關門打狗而無後顧之憂。外界更擔心，控制過渡軍事委員會，有望成為蘇丹統治者的達哥盧（Mohamed Hamdan Dagalo）為蘇丹境內西部，至今導致約三百萬人死亡的達爾富爾（Darfur）種族滅絕的劊子手。其治下的武裝民兵（Janjaweed）不諳搞政治權術，向民主派招安、分化反對陣營、或者推卸給外國勢力，屠殺才是他們最熟悉的語言。喀土穆的殺戮難免持續，蘇丹的民主曙光亦越見黯淡。

現時美國又一名只講利益、不談人權的孤立主義總統當政、英國又深陷脫歐困局、唐寧街的相位未定、歐洲亦深受其熾熱的排外民粹怒火燃燒，對幾年前阿拉伯之春所溢起的難民危機心有餘悸。大地聽到蘇丹人民的呼喊，卻對之置若罔聞。究竟在這21世紀，我們何時才能擺脫專政、屠殺、各國自掃門前雪的冷漠呢？