喪失土耳其最大城市執政權　埃爾多安「終結的開始」？

土耳其最大城巿伊斯坦布爾周日（6月23日）重選市長，在近99%已點算選票當中，執政正義與發展黨（AKP）代表、前總理耶爾德勒姆（Binali Yildirim）取得45%選票，敗給得票54%的反對派代表伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）。今年3月，執政黨已丟掉首都安卡拉的市長席位，在兩場信任投票中敗陣的總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）此刻有多鬱悶，可想而知。

伊馬姆奧盧本身只是伊斯坦布爾一個區的區長，若論全國知名度，肯定比不上有份創立AKP、曾擔任總理的耶爾德勒姆。更搞笑的是，伊馬姆奧盧在3月的選舉中，只以13,000票些微優勢勝出，但AKP以選舉出現違規情況為由要求重選，想不到以更大差距敗陣（775,000票），可謂自取其辱，這對近年銳意集權的埃爾多安而言，亦是重重的一擊。

重選後輸得更慘

值得一提的是，埃爾多安與伊斯坦布爾淵源很深──在當地出生，1994至1998年出任市長。完成市長任期後，其黨友繼續在當地執政，因此說伊斯坦布爾是「新蘇丹」的根據地，並不為過。如今埃爾多安在自己的「地盤」敗選，無可避免引來一些解讀。

在今次選舉前，伊馬姆奧盧全國知度不高，其勝選多少令人感到意外。（路透社）

一些媒體把選舉結果，看成是選民對埃爾多安在政治上「倒行逆施」的懲罰。眾所周知，他在出任總理11年後，不滿足於擔任沒有實權的總統，於是利用2016年的流產政變，一方面整肅異己，一方面通過修憲把內閣制轉為總統制，成功集大權於一身。

大城市有較多受過高等教育的中產人士，他們對當局的「威權」舉措，自然有更大、更多反彈。這種解讀不能說全錯，但滲入了過多意識形態元素，彷彿只要埃爾多安擁抱民主自由，選民就不會懲罰他。但事實果真如此？看看土耳其，特別是伊斯坦布爾近期的經濟表現，或許會有更多啟示。

伊斯坦布爾市長選舉，被視為對埃爾多安的信任投票。（路透社）

經濟欠佳 選民不滿

在AKP治下，土耳其成為不亞於中國、印度的新興國家，其最大城市伊斯坦布爾發生翻天覆地的變化：基建工程紛紛上馬，高樓拔地而起，近郊地區亦不斷發展。單在2017年，這個橫跨歐亞、人口超過1,500萬的大都會便佔了土耳其經濟總量的31%。然而，隨着建設熱潮近年逐漸冷卻，加上美國加息、土耳其貨幣里拉匯率暴跌，以及物價飆升等因素，當地經濟遭遇逆風，抗議政府應對經濟危機不力的示威此起彼落。

在埃爾多安的經濟政策中，較令市場憂慮的是干預中央銀行（縱然這可能是過慮）。他在去年7月宣誓任職總統後，任命女婿阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）出任財長，並通過後者控制央行。而在今次地方選舉投票前，被指「經濟外行」的埃爾多安再度表明，將會更積極介入央行運作，結果導致里拉再次下跌，反映市場對他的經濟政策欠缺信心。

土耳其近期經濟表現不佳，成為執政黨候選人敗選的一大理由。圖為埃爾多安。（路透社）

AKP在伊斯坦布爾和安卡拉敗選的事實足夠讓人懷疑，這是否意味「終結的開始」（the beginning of the end）。幾乎可以肯定的是，選舉過後，埃爾多安的黨內政敵會「伺機而動」，例如前總理達武特奧盧（Ahmet Davutoglu）和前經濟部長巴巴坎（Ali Babacan）盛傳可能成立新黨，預料「新蘇丹」將會遇到更多麻煩。

當然，埃爾多安此刻仍然執掌全國大權，再加上擔任總理期間確實取得堅實政績，因此他手上的政治資源依然無可匹敵。假如他善用這些優勢，着力解決當下的經齊民生問題，誰能說得準他不能重拾民心？