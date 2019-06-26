【逃犯條例】政府陸續煞停爭議草案　公私合營實宜砍掉不提

受修例風波影響，特區政府接連決定暫緩不同具爭議的政策草案，原定於年中推出的「土地共享先導計劃」亦於近日宣佈暫延。政府決定放棄硬闖，無疑有助社會休養生息；但與此同時，政府必須認清暫緩草案惹來爭議的原因，正視社會的憂慮，而非敷衍了事、擇日再審，畢竟市民不能再忍受港府對其聲音充耳不聞，政府若執意投機取巧，必須付上政治代價。

毋庸置疑，政府因修例風波再陷入管治危機，遂連番決定暫緩推行具爭議的法案，包括在早前先後宣布放棄審議國歌法草案及押後處理「明日大嶼」撥款申請後，現在亦正式押後「土地共享先導計劃」。毫不意外，政府在修例風波上已引爆首枚政治炸彈，已再無本錢承受更多的民怨爆發；況且，林鄭月娥已成功超越歷屆特首，成為史上民望最低的行政長官，其管治威信幾乎可謂蕩然無存，根本再沒政治能量硬推爭議政策。

《逃犯條例》修訂方案近月引起軒然大波，激發萬人上街遊行，港府在處理手法上，亦反映了管治思維的弊病的不足。（資料圖片/梁鵬威攝）

歸根究柢，目前政府施政癱瘓，固然受當下的政治氣候影響，但港府橫蠻粗暴的施政手腕才是問題癥結。觀乎重商輕民的逃犯條例修訂草案、明日大嶼新核心區及土地共享計劃，這些林鄭設計的政策無一不引來強烈的公眾反對，惟林鄭卻竟一一無視社會回響，力排眾議地將議案呈上立法會審理。林鄭如以為自己能將種種法案付諸通過，要不是高估自己的政治能耐，就是低估社會對其剛愎自用的反抗。

以公私合營發展地產商農地為例，社會憂慮早已在土地大辯論時清晰反映，據顧問公司提交的土地供應專責小組公眾參與報告，整場土地諮詢過程就公私合營共收到1,384個意見，分別有505個為正面意見，認為公私營合作可在公平及透明度的前提下進行，但亦有525個負面意見，認為公私營合作只會招致官商勾結與增加商家利潤，餘下的156個則關於其他的收回土地模式，可見公私營發展支持、反對參半，惟政府仍然執意起用，甚至早於土地供應專責小組報告出爐之先，已在去年施政報告提議推行「土地共享先導計劃」，港府明顯假借公眾諮詢支持已有政策立場，並踐踏眾多反對市民的聲音。

由特首林鄭月娥成立的土地供應專責小組提出十八個土地供應選項，以公私營合作發展新界私人農地便是其中一個短、中期供應。（吳鍾坤攝）

修例風波導致社會上下元氣大傷，暫緩惹火法案總算是從善如流。但如若政府只作取巧拖延，未能理解暫緩法案不甚可取之處，港府終究只是愚弄公眾，並未有從是次危機中汲取教訓。以公私合營為例，發展農地本來已具行之有效的機制，惟發展商感到無利可圖，加上囤積居奇並無成本，才會敢作閒置農地資源；如政府要鼓勵地產商發展農地，就須提供足夠吸引的誘因，否則地產商終究無動於衷，這已經有利益輸送之嫌，而官商合謀的例子班班可考，公眾對此公私合營不存信心，始終不無道理；況且，發展商囤地反倒能獲度身訂造的優惠，本就說不過去。

然而，更教社會憂慮的，即使有更合情理、更為可行的方法發展地產商農地時，甚至儘管未能盡數釋除公眾疑慮時，政府仍強推公私合營。「01觀點」已多次指出，政府要善用閒置農地，並建立長遠土地儲備，大規模動用《收回土地條例》直接收購發展商農地才是正道，這才是最具透明度，且最能避開捲入官商勾結嫌疑的做法。

林鄭在去年施政報告中，提及推出土地共享先導計劃，以公私營合作模式發展農地。（資料圖片）

社會再次撕裂已為事實，政府應聚焦改善民生，修補撕裂。但民生發展亦有其政治面向，港府如果仍忽視民意，其管治前景只會甚為堪虞。政府理應痛定思痛，敢於砍掉不具民意應受性的政策；諸如公私合營般的「惡法」，僅是暫緩處理根本無補於事，政府必須全面打消念頭，並改以研究以《收回土地條例》收回地產商的農地，方為從善如流，修補官民間的裂痕。