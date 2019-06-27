撤警崗有如鬧脾氣　警隊、醫護須專業司職

警方周三（6月26日）起作出臨時措施，不派警員駐守伊利沙伯醫院及仁濟醫院的警崗，處長盧偉聰表示此舉為了避免與醫護人員發生磨擦。醫護與警員均為市民服務，倘若真如警方所言有醫護敵視警員，固然不可取，但警方應不因以鬥氣方式回應，雙方均須明白，作為社會公僕，他們應以專業態度各司其職，沒有鬧脾氣的「權利」。

首先，醫院警崗的作用何在？警務處處長盧偉聰周四（6月27日）指出，警員駐院的主要職責有兩個。一，求診者傷勢懷疑由刑事事件造成時，醫護人員會向警員轉介；二，若有人在醫院鬧事，警員亦可即時跟進。

警員駐院主力聯絡、轉介

葉劉淑儀2002年任保安局局長時，亦曾向立法會表示，警崗警員的主要作用是與急症室醫護人員聯絡，跟進須注意的個案。由於醫院有其保安人員，駐警崗警員的主要職責並非維持院內秩序，或護衛醫護人員。

不論何者，警察駐守醫院急症室，顯然為其職責所在。警方周三起，不派警員駐守伊利沙伯醫院及仁濟醫院的警崗，難免影響原本的工作。

盧偉聰解釋，部分公立醫院的環境對警方有敵意，令警員未能好好工作，所以暫時關閉駐院警崗，相關警員改在醫院附近巡邏。他表示，希望醫管局能跟進問題，待情況改善後，警員才會重返警崗駐守。

保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰。當中李家超指，他指警隊就事件付出了很大代價，包括個人及家人，有網上欺凌及起底事件。（梁銘康攝）

面對惡言 警方須克制、專業

一方面，6月12日金鐘衝突當天，警方在醫院拘捕多名示威者，引起社會不滿。據傳有醫護人員對警方態度惡劣，甚至嘲弄他們。若真有其事，醫護人員的行為便有問題，因為他們應該專業工作，以照顧求診者為重，避免在工作期間與警方起無謂的紛爭。

但另一方面，即使有醫護人員在工作時帶有情緒，並不代表警方可以以怨報怨。第一，「專業」正是指醫護和警方都應以工作為重，管理好個人情緒；哪怕有醫護人員或病人惡言相向，警員都要態度專業。第二，如果有個別警員未能控制好情緒，合理的做法是內部調配人手，安排較有耐性、能與醫護人員合作的警員駐警崗。

貿撤警崗 對內、對外、對醫三不利

警隊高層選擇暫撤警崗，美其名是「避免磨擦」，實際上等如接受警員表現不專業，這可能會傳達錯誤的內部訊息，令同袍忘卻了他們要盡忠職守、控制情緒。對外，從社會反應可見，很多人認為警方的決定如同發晦氣，甚至是對醫護人員和醫管局的報復。即使警方未必有此心態，但客觀上給予社會此壞印象，絕對無益。再者，暫撤警崗真的能夠改善醫隊和醫護人員的緊張關係嗎？恐怕未必，甚至反而令雙方成見更深——有醫生便反諷警隊「小學雞」。若然醫、警關係再撕裂，實非大眾之福。

必須重申，醫護人員須以專業態度、服務市民，而非與警員找碴，但警方同樣要謹慎行事，不論是前線人員或高層決策，都不能夠鬧脾氣。由於政治爭議和示威期間的衝突，不少人對警方的怨氣之大乃前所未見，處長盧偉聰此際更須冷靜。而要徹底化解醫護人員、市民和警隊之間的矛盾，成立獨立調查委員會徹查612清場行動的種種問題，實屬必須。