「鉛水署長」應耀康獲授勳　林鄭再摑市民一巴

政府7月1日刊登憲報，公布今年的授勳名單，共有399人獲特首頒授勳銜及作出嘉獎。雖然名單包括不少值得敬重的社會賢達，但亦有部分獲獎者名不副實，其中一位就是獲頒金紫荊星章、當年捲入「鉛水風波」的房屋署署長應耀康。這個離譜的決定難免令人覺得，政府在經歷動盪的6月後，依舊沒有深切反省，執意與市民、常識和邏輯為敵。

2015年，多條公共屋邨被揭食水含鉛量超標，輿論譁然。對於這個與民生息息相關的危機，應耀康進退失據，例如在被問及承建商名稱時，竟以「怕讀錯」為由拒絕透露，其後又辯稱「記性唔好」，他的顢頇早就展現人前。而在2017年發布的立法會政府帳目委員會報告書中，房屋署更被踢爆漏報兩個不合格的驗水樣本，以及未有保存首七次的跨部門會議記錄。

不難看出，無論是面對市民時的態度，還是處理問題的能力，應耀康都不合格。因此，上述報告書才會斥責他「未克盡厥職」，並用上「極度遺憾」、「難辭其咎」等字眼。令人氣憤的是，政府居然在今年的授勳理據上，盛讚他「一直秉持誠信，克盡厥職，展現出色的行政才能和領導力」，有如平行時空。

2019年授勳名單於7月1日憲報刊登，是自1997年以來第22份授勳名單。房屋署署長應耀康獲頒授金紫荊星章。（資料圖片 / 江智騫攝）

根據香港的授勳制度中，金紫荊星章僅次於大紫荊勳章，看起來是一項巨大榮耀。問題是，由一個長期缺乏認受性的政府，頒獎給一個碌碌無能、尸位素餐的官員，只會令授勳制度淪為笑柄，徒增市民反感。事實上，今次已非政府首次與常識對着幹──「鉛水風波」另一主角、前水務署署長林天星去年便獲頒銀紫荊星章。

長期以來，政府作風「離地」，未能與市民有效溝通，致使政策無法回應社會需要，這早已備受各界批評。林鄭月娥最近因修訂《逃犯條例》而弄致天怒人怨，被迫在7月1日的回歸酒會上，承諾必須「開放包容」、「耐心聆聽」、「要準確掌握民情」，如今她卻向「鉛水署長」授勳，等向再摑市民一巴，根本沒有深切反省。

對政府來說，要回應各界質疑，最佳辦法莫過於貼近市民，切實解決香港的深層次問題。可惜，林鄭在酒會上大吹和風，看起來只是擺擺姿態。試問，政府繼續「肯定」應耀康之類的庸官，包括建制派在內的執政團隊繼續「離地」，林鄭又怎能修補官員之間的裂縫？