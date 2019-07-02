【逃犯條例】張建宗稱政府去除家長式心態　就是說漏了嘴

政務司司長張建宗承諾，政府施政會「去除『家長式心態』」，放下身段聆聽青年人聲音。 這意味着過往官員施政猶如家長管教子女，只要是好事就可以妄顧人民當中的不滿。修訂《逃犯條例》一役，是個慘痛教訓。要重建官民關係，政府必須尊重港人是公民，可以自主參與公共事務，表達意見，港人才會感受自己是香港一份子。

林鄭月娥在首份《施政報告》中強調，未來五年會致力做好與青年「三業三政」相關的工作，並特意成立青年發展委員會。（資料圖片／盧翊銘攝）

張建宗在周日（6月30日）發表網誌，繼續嘗試與青年修補嫌隙。他承諾政府會做好「三業三政」的青年工作，未來施政會以「青年為本」，去除「家長式心態」，放下身段，耐心聆聽年青人的聲音，適當地把青年的意見及建議融入施政。

縱使局長沒有詳列家長式心態的具體例子，但外界可以從幾方面演譯概念，並了解當中問題所在。

官員不時以家長思維推動政策，甚至代入家長角色，期望市民支持政府。最晚近例子，莫過於在六一二衝突當天，特首林鄭月娥堅持修訂《逃犯條例》，形容母親不會遷就孩子要求，否則就是縱容，孩子日後將會後悔。

另一個例子，是上任警務處長曾偉雄在佔領運動期間，指警員有如慈母一樣保護佔領者。

這兩個事明顯是引喻失義。林鄭發言後，隨即有不少母親發公開信和在媒體回應，為何母親忍心子女在街頭被催淚彈和警棍攻擊，活在恐懼之中。曾偉雄的言論淪為笑話，市民嘲笑違規警員為「慈母」。

佔領行動期間，曾偉雄曾對同袍稱「無做錯」，更指他們保護佔領人士如同「慈母」。（政府新聞圖片）

引喻失義問題還小，背後的「父母官」心態，更需警惕。這種心態意指官員會認為有些政策，或者政策在推動的過程中，無視市民反對，就決意推動，就如父母強迫子女做或者不做某些行動般。

學者兼前政務官曾銳生記述，早期港英殖民政府的官僚系統，滲入了華人社會的父母官概念，即好官應當視百姓如子女，目標是改善管治質素和加強政府與本地華人的溝通，同時符合英國和香港利益，甚至在關鍵時刻與倫敦周旋。張建宗的網誌揭示，這種父母官心態跨過九七回歸，一直流傳至今。

的確，政府推動福利、環保、以至保安政策，縱然長遠會惠及全民，但需要抵受一時民眾反對，例如要加稅或者經歷更多手續。官員有父母般的心態，非無道理。

然而，父母也有過錯，需要他人點出錯處。在修例一事上，港人不斷點出條例的各項缺陷及補救方法，只是港府充耳不聞。

而且，過份強調父母與子女的關係，社會容易訴諸權威，忽視政策利弊，亦無助培養港人成為公民，有成熟的智慧參與公共事務，以至選出賢能。「01觀點」倡議香港建立公民制度，包括選舉權、被選舉權及擔任重要公職的權利，過份調家長式管治，難言合理。

張建宗稱政府放下家長式心態，是晚來的改變，而且付出沉重的教訓。更重要的是，他和一眾官員要坐言起行，不只對青年，也要視每位港人如公民，虛心聆聽所有港人意見。