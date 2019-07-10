不全收粉嶺高球場建屋　政府將失去管治威信

林鄭上任後多番強調增加公營房屋供應，但過去推出的措施屢屢受挫，繼「土地共享先導計劃」和「明日大嶼」押後出台，九幅轉公營房屋的土地改劃又因進展緩慢延遲完工，可見土地供應問題更形緊張。現時公營房屋興建速度緩慢，平均輪候時間冗長，港府應審時度勢，全面收回粉嶺高爾夫球場，並全部用作興建公營房屋之用，才能舒緩公屋供應短缺的困境。

現時公屋輪候時間長達5.5年，不少基層市民苦候多年仍未能上樓。(盧翊銘攝)

發展局局長張建宗早前於網誌撰文，表示特區政府於餘下的三年任期將會「聚焦發展經濟、改善民生」。房屋政策乃民生議題的核心，但林鄭班子過去政績拙劣，公營房屋供應量遠不及住屋需求，不少基層勞工苦候多年仍未能上樓，怨氣沸騰。林鄭上任後推出多項房屋措施，包括修訂資助房屋的定價策略、推出港人首次上車盤、成立專責小組建過渡房屋等。然而，一系列的房屋政策，仍無法解決土地供應短缺的困局。

房委會在2017年底表示已用畢所有「熟地」，往後新建公營房屋至少需時7年或以上，發展時間更為緊張。根據數據顯示，截至今年3月底，公屋申請共25.46萬宗，一般公屋申請者的輪候時間長達5.5年。房委會於2023/2024和2024/2025年度的公屋及居屋供應只有1.7萬個單位，遠低於長遠房屋策略的供應目標，加上輪候人數持續上升，公營房屋的建設量無法填補需求，假如林鄭未能在短期推出解困措施，相信會再激起民憤。

現時政府只局部收回粉嶺高球場32公頃土地，政府應終止契約，全面收回172公頃土地興建公營房屋。(張浩維攝)

今年二月，政府宣布局部收回粉嶺高爾夫球場，32公頃土地將用作興建房屋，但餘下的140公頃則未有計劃改變用途。目前改建後的球場用地料僅可供應約4,600個住宅單位，加上受公私營房屋比例規限，能受益的公屋用戶更為有限。

高球場乃政府所屬土地，只要政府收回使用權即可全面收回發展公營房屋。根據政府文件《新界北研究》估算，全面收回球場可建屋1.3萬伙，多達數萬人受惠。房屋問題實屬燃眉之急，政府應作長遠規劃，全面收回高球埸以增加公屋供應量。

事實上，多個公營及非牟利組織先後促請政府全面收回粉嶺高球場，廣建公營房屋。公屋聯會總幹事招國偉指出，香港嚴重缺乏即時建設公營房屋的土地，政府應考慮把整個粉嶺高球埸的172公頃土地，全部收回並用作興建公營房屋，才能舒緩房屋問題。

然而，政府於檢討粉嶺高球場續約問題上取態拖沓，聲稱建屋研究需時兩年，甚至提供三年的過渡期予球會，即到2023年才收回32公頃土地。此外，其餘140公頃土地最少續約至2027年，政府只表示於新契約中規定球會增加設施開放時間，但這顯然不符合社會大眾的需求。

西貢滘西洲高球場能夠代替粉嶺高球場，作為練習場及舉行大型比賽。（羅君豪攝）

體育與房屋發展，不應是互相對立，但於發展粉嶺高爾夫球場上，部分人為保住既得利益，忽視基層市民的住屋問題，堅決拒絕將高球場改作興建公營房屋的土地。粉嶺高球場固然有其價值，但一般小市民根本不能負擔價格高昂的會籍，球場推動體育發展的成效成疑。

再者，香港仍有規格相符的高球場，能夠代替粉嶺高球場舉行大型比賽以及讓球員練習，例如西貢滘西洲高爾夫球場，政府亦大可發展不適合建屋的土地作高爾夫球場。然而，論面積、地勢和位置，粉嶺高球場均適合用來發展新社區，大片綠地若只能服務社會小眾，不如用之於滿足弱勢社群的住屋需求，相信會更合理及有意義。



現時民怨沸騰，主因當然是政府修訂《逃犯條例》時手法拙劣，及其面對連場社運時的進退失據，但也不能忽視，社會經濟不公已經令民怨久積，隨時爆發。土地供應緊張，增加公營房屋供應已是刻不容緩。政府應審時度勢，聆聽廣大市民的聲音，以整體利益為施政依據，終止高球場契約並全面收回球場興建公營房屋，方可平息民怨及應對房屋供應短缺困局。