馮德萊恩的意外冒起——歐洲民主戲一場

歐洲議會選舉結束至今已逾月，歐盟各大機構首長繼任人選經過各利益團體的多番討價還價，才漸漸有所眉目。職權類似「歐盟總統」的歐洲理事會主席，將由現任比利時首相米歇爾（Charles Michel）出任；歐洲議會議長由意大利民主黨議員薩索利（David Sassoli）當選；歐盟外交事務主管由西班牙外長博雷利（Josep Borrell）擔任；而歐洲央行行長空缺將由現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）繼任。至於爭逐最激烈的歐盟委員會主席，大有可能由現任德國防長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）擔任。

歐盟委員會主席職權形同「歐盟總理」，為歐盟中行政機關之首長，也是聯盟的元首，比歐洲理事會主席權力還要大，自然是兵家必爭之地。歐洲大選前，多國政黨紛紛主張採用「領前候選人」（Spitzenkandidat）慣例。此制度讓歐洲政黨在大選前先選一名候選人，然後令在選舉贏出最多議席政黨的該名候選人擔任歐盟委員會主席。此類似是西敏宮式議會制的選舉制度，由勝出政黨的黨魁自動成為候任首相或總理如出一轍。

上屆中間偏右的人民黨推舉盧森堡首相容克（Jean-Claude Juncker）為「領前候選人」，結果人民黨於大選取得最多議席，容克順理成章成為歐盟委員會主席。本屆人民黨則推舉德國基社盟出身，受總理默克爾加持的韋伯（Manfred Weber）為「領前候選人」。本來人民黨雖然選舉受挫，但韋伯仍可以議會內第一大黨的姿態晉身歐盟委員會主席，不過卻遭屬自由派「復興歐洲」的法國總統馬克龍大力反對。馬克龍選舉甫結束便跟中間偏左的社會黨的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）密商，謀推翻人民黨的人選，德法的矛盾擺上檯面。

歐洲議會選舉：歐洲社會黨（European Socialists）主要候選人蒂默曼斯（Frans Timmermans，左）和歐洲人民黨（EPP Group）主要候選人韋伯（Manfred Weber，右）均參選歐盟委員會（European Commission）主席。圖為他們5月16日參加在德國電視二台（ZDF）舉行的選舉辯論。（Getty Images）

另一邊廂，走專制獨裁作風的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）因其反移民言論而令其政黨遭人民黨凍結會籍，令歐爾班掉轉槍頭，連同波蘭、捷克、斯洛伐克組成的「維謝格拉德四國集團」（Visegrad Four）反對任命韋伯。面對內外交迫，默克爾也作出妥協，以中間偏左社會黨今屆大選中推舉的「領前候選人」蒂默曼斯（Frans Timmermans）出任委員會主席，換取韋伯擔任歐洲議會議長一職。不過默克爾此舉則遭其人民黨黨友的反對。同屬人民黨的成員國領袖，如愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）、保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borisov）、克羅地亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）便堅持委員會主席該由人民黨人出任。

結果經過連夜通宵達旦的特別峯會，各方終於決定提名現任德國防長馮德萊恩。不過此提名人選須經過歐洲議會表決，而不少議員已經對此極為不滿，認為破壞了「領前候選人」的慣例，一旦馮德萊恩的提名遭否決，歐盟誓必為人選一事再度陷入曠持日久的紛爭。而事實上，歐洲各黨派建立的「領前候選人」制度，最終礙於大國的干涉及眾多利益板塊的相爭，結果兩大黨推舉的人選——韋伯和蒂默曼斯——從大熱門變成了大輸家。歐盟委員會主席一職，竟落一名毫不相關的人身上，跟當初選民投票的意向相差千里，可不諷刺。

歐盟換屆：歐洲理事會主席圖斯克與德國總理默克爾和法國總統馬克龍在歐盟峰會前夕舉行會談。（路透社）

此次歐盟委員會主席人事任命之爭，也暴露出歐盟長久以來的問題。歐盟雖然為一個28個成員國組成的超國家政體，然而政治仍然把持於德法兩大國手上，歐盟委員會主席的產生既要得到兩國首肯，其政治能量不及兩國領袖。當此次德法出現分歧，制度的運作便立即出現問題甚至停滯。而且德法之外，歐盟決策亦需顧及其餘成員國，亦令談判過程繁複，最終在中間落墨的方案，完全脫離了原先的構想，也討好不了任何人，此次歐盟委員會主席任命可見一斑。

一個月前，擁有逾五億人口的歐盟舉行了一次規模龐大的民主選舉。然而在此駕床疊屋的體制中，各國領袖的有形之手橫加干涉下，有多少當初的民意，在這些談判及政治交易中被中和消減呢？毋怪在此龐大擁腫的官僚制度下，指控歐盟獨裁，稱要還人民真正民主的疑歐民粹聲音會不減反升。