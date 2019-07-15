襲擊記者應受譴責　新聞自由必須維護

沙田反修例遊行周日（7月14日）舉行期間，無綫電視（TVB）記者及攝影師報稱在採訪時遭到襲擊。無綫新聞部隨後發聲明「嚴厲譴責暴徒」，聲稱已經報警。倘若事件屬實，施襲者應受譴責，並應承擔法律責任，前綫記者盡忠職守，完成自己的份內工作，實踐港人珍而重之的新聞自由、採訪自由，絕對不能被欺凌，不論是來自什麼人。

根據TVB的說法，採訪隊下午五時步行去源禾路途中，有人突然踢記者小腿，攝影師的右邊背部亦被人打了一拳。當攝影師捉着施襲者的背包指他打人時，旁邊另有四、五人箍着攝影師的頸部。隨後，當有其他傳媒協助TVB記者離開時，後者又被人踢臀部。

過往數年，TVB報道新聞的手法或許不符合某些人的期望，同樣地，也有不少媒體，如明報、星島日報、蘋果日報、東方日報等，亦受到各種不同的質疑，這正是新聞自由的必然結果。TVB是香港主要的電視台，有絕對的收視優勢，亦證明有不少市民接受和認同其報道，因而對輿論有影響力。倘若觀眾不滿其報道，香港有很多法律容許的方式「反制」，包括罷看TVB，或向通訊事務管理局投訴。

無論如何，傳媒有其編採主張，它們處理新聞的空間，不應被肆意壓縮。即使要抗議，香港是文明社會，任何人都必須有理有度，對履行職責的記者應有起碼的尊重，絕不能借題攻擊，更不能威脅記者的人身安全。

各界必須認清，動粗或其他脅迫手段，既是懦弱和違法的行為，亦根本無法帶來施襲者想要的理想結果，只會令香港進一步撕裂，不利社會和解，甚至讓某些年輕人犧牲一世的幸福。香港目前衝突不休，但激化衝突不會讓社會改變。市民更須謹記，這種意義不大的衝擊於事無益。解決香港問題必須直視問題本質、對症下藥，將精力放到襲擊某個媒體，或與警察持續發生衝突，都是徒勞的。通過大刀闊斧的改革，克服深層次結構矛盾，從而解決困局，這才是真正愛護香港的人應有的態度。