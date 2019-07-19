張超雄方案半日撤回　幫助家屬的球在林鄭手上

《香港01》早前引述，台灣殺人案的死者家屬曾向政府提四個建議，引渡疑犯陳同佳；立法會議員張超雄周四（7月18日）亦一度提出單次引渡方案，惟後來撤回。不論任何人提出或撤回任何建議，最終能否還家屬一個公道，始終在特首林鄭月娥一念之間。

《逃犯條例》修訂事件演變成管治危機，是政府須解決之事；台灣殺人案疑犯陳同佳如何處理，同樣是政府須解決之事。立法會議員楊岳橋、尹兆堅等提出不同方案，都是為了解決問題；議員張超雄周四提出的單次引渡方案，亦不例外。

民情強烈 不利修例

說是「周四提出」，但其實亦不準確。張超雄兩周前已交文件到律政司，提出修訂《逃犯條例》的字句，令其適用範疇由目前剔除香港以外的中國地方，改為剔除內地和澳門，換言之台灣亦可適用。其修例建議獲律政司批出證明，可以呈上立法會主席，張超雄於是在周四對外公布。

消息傳出後，社會民情出現反彈。一方面，部分人對張超雄方案未深入了解，以至以為可能與政府的修例方案相若，未能充分保障疑犯人權；另一方面，也因為不少市民正在將矛頭指向政府，不希望此時節外生枝。張超雄在半日內撤回方案，反映出民間的不信任氣氛強烈，此情況實為可惜。但亦正如張超雄在電台訪問中所言，「想幫潘生潘太沒理由錯」。

張超雄撤回方案後，政府若認為可取，可以主動向立法會提出類似修例。反而是其建議打開與台灣引渡之門，獨將內地和澳門排除在外，政府或可能礙於政治觀感而未必同意。但即使如此，林鄭缺乏的也不是解決方案。由二月提出修例起，大律師公會、議員楊岳橋、田北辰等先後提出諸多方案，惟政府一一否定。《香港01》日前報道，死者家屬6月底曾去信特首，提出單次個案處理、單次移交疑犯、域外法權及勸說疑犯自首四個方案，希望林鄭月娥考慮。為何她遲遲未有行動，為社會所不解。

先息民怨 再研方案

如果林鄭擔心此際以其他方法解決台灣殺人案，等如反證當初的堅持實屬不必，這實是置個人面子高於市民和公義所需；但若她的憂慮是社會氣氛，擔心即使有良好的修例方案，市民也不會公允地看待的話，那就是林鄭是否有勇有謀的問題。

誠然，從張超雄撤回方案一例可見，目前的社會情緒不適合貿然行事。但林鄭若有心拆解風波，可以先成立獨立調查委員會，平息民怨及換取市民信任，後諮詢大律師公會等重要持分者的意見，提出溫和的方案解決陳同佳案；《逃犯條例》整體如何完善，留待將來從長計議。這種溫和策略，其實早為社會各界所倡議。是否願意撥亂反正，球在林鄭手上。