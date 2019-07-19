示威激化令人憂心　設獨立調查委員會乃眾望所歸

修例風波越演越烈，近日有學者研究發現，示威者似乎對激進抗爭手法愈見接受，實教人擔心事態發展。究其根本，政府一直未有積極回應示威者的主要訴求，是抗爭激化的原因之一；社會上早有不同聲音一致指出，政府盡早設立獨立調查委員會，全面追查衝突真相，為緩和事態的不二之舉，惟始終未見政府踏出首步。作為監察政府工作的主要角色，一眾立法會議員理應督促政府從善如流，惟不少建制派議員強詞奪理，盲目反對設獨立調查委員會，實教人難以接受。

示威者漸接受激進抗爭

武力抗爭絕非社會樂見，但社會運動激化卻漸成趨勢。學者李立峯連同多名同儕，近日多次調查示威者對抗爭手法的觀感，發現市民對激進行動的接受程度為「前所未有地高」。據其研究發現，在七一遊行1,169名受訪者中，有40.5%認同激進示威手段的力量。須注意的是，這群受訪者均為和平遊行的參加者，理論上可視作典型溫和的示威人士，但竟有近四成人士認為激進行動的作用。儘管也有過半數受訪者認為激進行為會教社會反感，但觀乎發展趨勢，始終可料示威者已漸對激進行為「改觀」。

七一遊行隊伍。（資料圖片／盧翊銘攝）

探其箇中原因，經過連場的大型示威、甚至激烈衝突後，政府始終無意切實回應示威者的主要訴求，教人產生錯誤觀感，以為只有更激進的手段才可產生改變。抗爭情緒激化教人憂心，要阻止這種悲觀情緒蔓延，政府除了正視社會訴求外別無他法，而成立獨立調查委員會更是廣泛獲得各界認同之途。如終審法院前任首席法官李國能早前罕有地開腔，指由法官領導的獨立調查委員會既能有效探明連場衝突的真相，調查期間更可讓社會療癒撕裂、休養生息。就此，政府不能再無動於衷。

倡成立委員會的各界舉隅 6月27日 勞福局前局長蕭偉強、運房局前副局長邱誠武等8名前官員 7月5日 大律師公會 7月9日 終審法院前任首席法官李國能 7月15日 運房局前局長張炳良 7月19日 中大前校長沈祖堯、港大微生物學家袁國勇等35人； 社聯及中學校長會等跨界別人士； 湯漢樞機及蘇成溢牧師

建制派不應再砌詞反對

立法會議員作為民意代表及政府監督者，須負起責任，促請林鄭及早順應民意，別讓事態發展至無可挽救的地步。但觀乎一眾建制議員的言論，他們顯然沒有幫助修補社會撕裂的意欲。縱然部分人亦承認有必要設立調查委員會，但不少議員卻強詞奪理，堅持反對設立調查委員會，教人大惑不解。舉例說，民建聯及工聯會的立法會議員訴諸現有投訴、執法機制，認為無須另設單位進行調查。但正如「01觀點」多次指出，單靠監警會調查成效有限，既未能全面、甚至客觀調查警方的行事決定，更無法調查示威者，實未能取代獨立調查委員會的功能；相反，成立委員會可以是三步走的第一步（第二、三步為暫緩檢控及展開對話），幫助社會復和。

監警會7月2日宣布，專責委員會將調查6月9日起連串警民衝突及行動。(盧翊銘攝)

另外，建制派議員亦批評獨立調查委會員會將產生針對警方的印象，對近期受壓過大、士氣低落的警隊並不公平。工聯會的陸頌雄甚至直言不應打擊執法權威，指如在612當日的確有示威者採取暴力行為，警察有理由執法驅散。然而，設立獨立調查委員會旨在調查衝突事件，能夠不偏不倚地調查涉事各方，針對警方之說無疑子虛烏有。再者，陸頌雄的說法有如未審先判，而這正是為何政府須設立委員會還原真相的原因：社會絕不可先入主地假設警民任何一方犯錯。只有探明衝突當日的真相，方能還清白者公道，並可公正地追究責任。若警方最終被證有所犯錯，那更須從速改革，以防止執法團隊一錯再錯。

除此之外，議員謝偉銓認為獨立調查委員會過於針對追究責任問題，未能探討近年示威的成因，屬未夠積極與前贍，故反建議政府可成立「檢討委員會」，從政治角度探究政府的管治架構及與市民溝通方法等問題。謝偉銓其言並非無理，探究社會深層次矛盾成因固然有其必要，但不代表查找衝突真相並不重要。須知道警隊執法有過火之嫌，正是觸發過去連場激烈衝突的導火線之一。如政府仍棄之不提，市民怒火只會不斷燃燒。若要徹底檢討種種問題，同時設立獨立調查委員會與檢討委員會，又有何不可？

立法會議員謝偉銓。

示威者每逢周末上街遊行，部分示威更演變成衝突，這已是社會不能再冒的風險，成立獨立調查委員會刻不容緩。建制議員必須盡早認清事態嚴重，履行其監察政府的職能。前車可鑑，2016年旺角騷亂後，建制派已反對政府成立獨立調查委員會，後來官民關係進一步撕裂，為近期的抗爭激化埋下伏線。當七一遊行中竟然多達四成和平示威者認同抗爭升級，難道建制派議員還要重蹈覆轍？