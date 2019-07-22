強烈譴責元朗暴徒毆打記者暴行

7月21日晚，元朗一群白衣人士在西鐵站襲擊市民，施襲近兩小時。期間，白衣人喝罵市民，甚至用木棍、竹枝、硬物等武器追入車廂和商場等地，無差別襲擊途人、孕婦、議員、記者等，造成至少45人送院，震驚全港。施襲期間，白衣人對記者的圍毆、阻礙拍攝，不僅傷害新聞從業員人身安全，更是踐踏香港採訪及新聞自由。

事件中，正在執行職務的一男一女兩名記者受傷倒地。《立場新聞》女記者被白衣人推倒後，持續圍毆約半分鐘，導致其頭部受傷，手指流血，手臂多有瘀傷。而據香港記者協會稱，男記者被毆打至口部大量出血。另外，白衣人士更暴力搶奪記者的採訪工具，阻礙記者紀錄採訪，《Now新聞台》的攝影機在記者採訪期間被數名白衣人搶奪、破壞，最後擲出車站外粉碎。

新聞自由，包括保障新聞界採集和發布資訊的自由。《基本法》第27條訂明，所有香港居民都享有言論自由、新聞自由及出版自由，《公民權利和政治權利國際公約》中有關保障意見、維護新聞、出版及資訊發表自由的條文，亦已包括在《香港人權法案》第16條內。《香港01》深信，媒體有責任幫助市民更好地了解事實真相，監察政府，這是公民權利的基石，不容惡勢力踐踏。

顯然易見，白衣人士於公眾場所肆無忌憚襲擊市民，行為卑劣、殘忍，踐踏香港人民穩定和平生存環境，破壞香港聲譽。他們阻礙在場的記者執行職務，向記者施襲，嚴重損害新聞自由及公眾知情權。

社會必須強烈譴責此等暴力行為，同時要求警方恪盡職守，儘快拘捕施襲者，切勿讓施襲者逍遙法外。警方在元朗襲擊案辦事不力，無疑會令記者工作採訪時處於恐懼之中。警方必須加強對市民及記者的保護，接到報案後應盡快趕到事發現場，履行香港警察應有之職責。