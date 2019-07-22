【元朗黑夜】市民陷入暴力恐慌　政府未釋疑反火上加油

元朗周日（7月21日）大規模襲擊後翌日，特首林鄭月娥連同一眾司局長召開記者會，譴責任何暴力，警務處處長盧偉聰並表示希望市民對警隊有信心。然而，他們並未能充分地解釋為何周日晚警方沒有制止無差別施襲。不少市民誠惶誠恐，擔心類似情況會重演。

就元朗的打人事件，有記者質疑警方的處理手法和官員昨天的去向如何，林鄭（前排中）指，昨日下午起已經與部分司局長留意事態。（張浩維攝）

周日晚，白衣暴徒10時多已在元朗西鐵站襲擊途人，肆虐至約11時15分大舉撤退，其後警員才到達現場。換言之，長達半小時的襲擊中，警方完全沒有制止暴行，因而令「警方縱容暴徒」的說法甚囂塵上，甚至有「警黑勾結」之說。

縱然，外界的猜疑或許過分誇大，但社會瀰漫不安卻是不爭之事。在周一，市民收到四方八面的信息，指傍晚開始新界各處繼續有暴徒施襲，人人自危；不少公司提早容許僱員下班，商戶結束營業。

然而，特首林鄭月娥率領司局長及警務處處長見記者時，只簡單代表政府慰問元朗襲擊案的傷者。但真正能令市民安慰的方法，不是一句半句慰問，而是解釋為何警方周日會如此「冷處理」暴行。處長盧偉聰表示會維護法治，盡快緝兇，但對於種種質疑，卻沒有充分具說服力的答案。對於市民未能報案，盧偉聰表示999線路繁忙；對於警署拉閘，則是因為外有示威者，現場情況不安全；對於周日晚警員嚴重不足，他回應周日人手拉緊、已有其他案件調查。然而，不少元朗居民在早幾天已收到信息，周日會出事，警方為何沒有提早部署，實為外界好奇。

記者會中可見，特首及處長均有迴避問題之嫌，亦反映政府內部可能情報完全不足，未能保護市民安全。當盧偉聰義正詞嚴說警方與黑社會誓不兩立，擔驚受怕的市民卻顯然未敢相信，甚至擔心警方姑息養黑，任由元朗或新界區淪為法外之地。從多個商場的店舖在周一關門不做生意可見，社會目前已充斥惶恐。

就此，處長盧偉聰必須及盡快召開記者會，全面交代周日晚的部署及行動詳細，以及目前拘捕的進展如何。若非如此，市民無以安居樂業。