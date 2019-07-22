【逃犯條例】示威衝突轉向中聯辦　實屬不智

民陣周日（7月21日）再度發起遊行，合法示威過後，部分示威者前往中聯辦外聚集，有人用噴漆噴污門外的閉路電視，並向大樓及國徽擲雞蛋及潑漆。其後，警方開始驅散示威者，更在稍後時間，於信德中心外發射多枚催淚彈和疑似橡膠子彈，又一次釀成警民衝突。

塗污國徽，等同挑戰國家主權。（資料圖片）

警方在「不反對通知書」中限制周日的遊行路線，只由銅鑼灣維園至灣仔盧押道。然而，不少示威者並未理會，反而在遊行過後繼續前往金鐘方向，有人在政府總部外聚集，亦有人繼續前往位於西環的中聯辦外。或許示威者認為自己堅持真理，而這一個多月，市民也已習慣這種違反法律的示威。然而，什麼時候才是香港回歸法治的適當時候？看來香港市民應該開始思考這個難題。

這一次示威者集結在西環中聯辦外，其中有示威者用噴漆噴污門外的閉路電視，並向大樓及國徽擲雞蛋及潑漆。這種行為是違法的，因為根據《國旗及國徽條例》第7條，「任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款及監禁3年。」

其次，這種挑戰國家主權地位的政治行為，顯然對反修例的社會運動起不到任何積極作用。大家要知道，香港的成功是維繫在「一國兩制」的成功之上，任何挑戰國家主權的行為，包括提倡香港獨立、否定國家主權的象征，包括國旗、國歌、國徽，都否定了「一國兩制」的基礎。這不符合香港的利益，更不符合「一國兩制」給予香港的保護。

或許有些人認為，中聯辦未能做好中港橋樑，嚴重失職，但塗污國徽等行為絕對不能夠表達這種觀點，甚至會繼續損害中港之間的信任，繼續銷毀這條「橋樑」。其實，在激進示威人士中，就有著這種追求香港獨立，甚至是極端反中的危險人物存在，只是大家都擔憂政治不正確，不願意將討論帶到這個層面，而是被動地被牽連上這種無聊的違法行為。我們認為，這種違法行為並不需要，而且必須譴責，因為它的政治後果超越了市民對示威者曾經給予過的諒解，並非解決問題的手段，而是將問題無邊際擴大的不智行為。

修例之初，《香港01》就指出特區政府必須考慮香港人普遍對內地司法的不信任，必須通過細緻和詳盡的咨詢，不厭其煩地解釋這條法例的原意，不斷通過制度建設，消除大家對的擔憂和恐慌。這次修例建議是香港政府發起的，或許它認為自己是用心良苦，只是方法錯誤，但這更突顯了公務員和特首的離地和政治傲慢，必須徹底改變，並應該盡快設立獨立調查委員會，了解整件事件從一開始到現在所發生的原因，才能滿足市民的要求，化解市民心中的不忿。

對於示威者，或許他們應該思考如何延續自己的政治表達，因為用傲慢的態度回應市民一直給予的諒解，以為自己有了「尚方寶劍」，可以為所欲為，將衝突擴大化，可能就是失去市民支持的不歸路。