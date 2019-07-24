石鏡泉失言尚且請辭　高官失職該如何問責？

經濟日報原副社長石鏡泉於上周六（7月20日）出席「守護香港」集會時言論失當，聲言面對示威者的衝擊行為要用藤條及水喉通「教仔」，言論一出引全城譁然。石鏡泉最後在讀者、董事會等多方面壓力下，於7月22日晚上發出道歉聲明、撤回言論，並在周二（7月23日）「問責」辭職，事件停止惡化。

石鏡泉最後在讀者、董事會等多方面壓力下，於7月22日晚上發出道歉聲明、撤回言論。（資料圖片）

雖說石鏡泉自行請辭，但在群情洶湧下說其被迫，相信也不為過。從道德考慮看，他已成為眾矢之的，若只草草道歉，然後對反對聲音不聞不問，只怕仍然難以服眾；在商業考慮方面，民意久不平伏，石鏡泉若繼續任副社長，可能會影響報章日後銷量利益，傷害的將是其公司的未來發展。事實上，有網民已發起罷買，集團旗下刊物逾700名編採人員聯署聲明譴責。無論如何，石鏡泉須面對香港普羅大眾讀者、旗下編採人員，無法推搪。

比起一名報館負責人，政府其實更加須面對廣大民意。然而諷刺的是，石鏡泉用三日辭職，香港政府卻曾經用三日撥火。6月9日十萬計人上街示威，港府卻充耳不聞，更宣佈於三日後繼續二讀，局勢自此一發不可收拾。其後政府有多次機會可以化解問題，但卻由得問題一直發酵，更加至今沒有任何主要官員問責。

問責制初衷：嚴重失誤要下台

回顧主要官員問責制初開之際，政制事務局在2002年4月17日《主要官員問責制》一份文件中撰道：「（主要官員）可能需要為重大政策失誤而下台，這包括嚴重的政策或落實政策時出現的嚴重錯失；他們亦有可能需要為嚴重的個人操守問題而下台。」

十七年來，問責制不乏為個人失當問責下台的官員，包括梁錦松、葉劉淑儀、楊永強、麥齊光；面對官員失職失德，問責制一直鞭策官員施政。但在《逃犯條例》修訂事件中，政府先是錯判民情、企圖強推修例，後亦誤估形勢、導致社會氣氛一直升溫。然而事件發展至今，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等主事官員除了道歉之外，竟然不動於山，並多番重申「繼續為市民服務」，實難以說服民眾問責制行之有效。

政府高官向誰負責？

政府問責制失效，高級官員儼然重回當初「公務員常任制」時代，所謂問責制官員與一般公務員的分別似有若無，違背當初官員失政要引咎辭職的初衷。如此情況代表官員即使失職，亦難有後果。報章負責人失言，尚有董事會及市場問責；政府高官犯錯，面對民意壓力，又會否負責？