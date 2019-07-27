士氣低落豈止警隊？　公務員聯署敲響危機警號

陸續有公務員公開表達對政府及警方的不滿，繼近五百名行政主任（EO）發表公開信外，再有二百多名來自多個政府部門的公務員及過百政務主任（AO）分別發起聯署，其中有聲明表示，如政府仍漠視民意，將會發起工業行動，聯署抗議。公務員團隊內瀰漫着對政府的不滿情緒，工作士氣自然低落，若不好好處理，政府施政只會舉步維艱。

公務員敢於「死諫」 所為何事？

繼近五百名EO聯署後，近日再有跨部門公務員及AO職系分別作出聯署抗議。以前者為例，來自來44個政府部門、284名公務員批判政府過去兩個月執意拒聽港人表達訴求，又批評警方在元朗襲擊事件上的處理手法，教市民失去對警隊的信心；信內亦要求政府回應民間訴求，且警告政府如依舊漠視民意，聯署者將籌備工業行動。該聯署發起人期望，政府能以行動回應市民訴求，否則不排除會按章工作、甚至罷工，而早前行政主任聯署的發起人雖指未有計劃將行動升級，但亦不排除任何可能性。

400名政府行政主任（EO）聯署，強烈譴責警隊，對林鄭深表遺憾。（資料圖片）

對公務員來說，決定罷工非同小可。香港居民參與罷工的權利雖受《基本法》第二十七條保障，而公務員罷工一般須按《公務員事務規例》扣減缺勤薪金，而且這並非紀律處分。但到底個別公務員會否於任職部門面對紀律處分仍舊成疑，畢竟只有參與《職工會條例》登記的工會發起罷工，公務員才能受法例保障，不會受僱主秋後算帳。而有媒體就此向公務員事務局查詢時，對方亦無明確回應。換言之，沒有參加工會的一般公務員罷工，始終有風險。

歸根究柢，公務員滿肚屈結，才是他們冒險「死諫」的主因。一如最新聯署聲明表示，公務員開始質疑政府機構並非為民服務，甚至自己亦成為社會撕裂的「幫兇」，聯署發起人更形容政府使公務員成為「政黑勾結幫兇」，可見公務員無從在工作間解決問題，故才以藉罷工迫令政府正視。

今日（22日）網上流傳，民政事務局一名職員，在座位張貼「因政府無能 警黑合作」，今日罷工以示抗議。

一個政府 兩種士氣？

有論者認為，經過修例風波與元朗襲擊事件，公務員在情緒波動下表達不滿實屬正常，更估計罷工規模始終不大。或許正因如此，連日來政府始終未有着實回應、安撫公務員的情緒，公務員事務局亦只回應理解同事持有不同想法，以及呼籲公務員秉持專業精神，繼續緊守崗位，服務市民；而政務司司長張建宗在周五（26日）記者會上，亦只是重覆有關說法。但有公務員及AO職系公開對政府表示不滿，可謂史無前例，實對港府管治響起警號。況且星星之火，可以燎原，如若政府仍漠視公務員歇斯底里的訴求，低估其正在團隊中漫延的不滿，只會有更多同袍敢於發聲、反抗，難保政府不會面臨癱瘓危機。

公務員事務局局長羅智光（資料圖片）

相對而言，政府卻異常關注警隊士氣。就六月發生的激烈警民衝突，上月底四個警隊職方協會代表與特首會面，表示關注警隊士氣受打擊問題，特首林鄭月娥隨即讚揚警隊執法專業、克制，並表示她本人與其管治團隊均會繼續全力支持警隊；再者，有傳林鄭在七月中出席香港建造商會晚宴，哭言「不會出賣警隊」。正因特首高調支持警方，一直有論者認為此為政府堅拒成立獨立調查委員會的主因，以免打擊警方士氣與形象。

元朗警區副指揮官陳漢銘則承認警方到場的時間，與服務承諾時間「係延長咗嘅」，在行動上會繼續檢討和作出改善。（李澤彤攝）

誠然，警隊士氣低落，無疑因為警察被迫夾於政府與示威者之間，以致承受巨大壓力。但政府不斷強調支持警方，卻讓外界認為是盲目認同警察的執法工作。在處理修例風波中大大小小的示威、衝突上，警方執法一直備受批評，就如元朗襲擊事件中，居民多次質疑警方遲遲不到鐵路站制服施襲者。換言之，警隊之所以形象低落、廣受市民唾罵，或許不能盡然諉過於人。政府多番「盲撐」警隊，如同姑息警方犯錯。

要解決目前一眾公務員的困境，關鍵始在於政府取態。公務員不滿躁動，乃因政府忽視民間訴求，同時縱容警隊犯錯；而警方士氣低落，亦因警方失信於民，以至警隊遭廣泛仇視。政府要一併解決以上難題，設立獨立調查委員會正是不二之法，既能按社會共識從善而流，亦可徹查過往衝突事件，還原箇中真相。如警隊過去的確秉公執法，未有越界之處，調查結果自然能還警方清白，重振警隊士氣；但若結果證明警隊有犯錯之處，警方亦可藉此對症下藥，改革既有漏弊，徹底重建其社會形象。