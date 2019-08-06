極右槍擊無日無之　特朗普與其譴責不如正視問題

美國接二連三發生嚴重槍撃案。上月28日北加州的著名美食節「吉爾羅伊大蒜節」（Gilroy Garlic Festival）發生致命槍撃案後，8月3日再有兩宗大規模槍擊案在13個小時內先後發生，釀成至少29死53傷：先是德州拉丁裔城市艾爾帕索（El Paso），造成至少46人死傷，後是俄亥俄州代頓市（Dayton），導致最少10死16傷。

三宗槍撃案有其共通點：犯案者皆為白人，受極右排外思想影響。加州槍手犯案時曾於社交媒體教人閱讀19世紀一本在白人至上主義、新納粹主義、撒旦主義圈中廣為流傳，有種族主義、反猶主義傾向的讀物《拳頭即真理》（Might Is Right），又批評混種人、攻撃矽谷的自由派白人等。德州槍手亦曾於網上發表反移民言論，並故意到八成居民是拉美裔的城市施襲，調查人員已定性為本土恐怖主義襲擊，俄州槍手犯案動機則至今未明。

在美國近年，此類受白人至上主義思想策動的大型本土恐襲屢見不鮮，2015年南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）教堂槍撃案，便是由一名21歲的白人至上主義青年發動，槍殺了九名非裔教徒，其中一名更是牧師。去年10月及今年4月亦先後發生針對猶太教堂的恐襲。前者的賓夕凡尼亞州匹茲堡釀成11死，為美國史上針對猶太人的襲擊，而後者的加州聖迭戈（San Diego）猶太教堂槍撃案，也造成一死三傷。

美國槍擊案：圖為艾爾帕索市案發現場，民眾留下鮮花、蠟燭、美國國旗等物品以示哀悼。（Getty Images）

然而，相比起所謂由少數族裔如伊斯蘭極端主義份子所發動的恐襲，此類由白人發動，受白人至上主義驅使的恐怖分子，所受當局及媒體的關注卻差天共地。自九一一襲擊後，美國當局採取不少措施，針對中東背景的外國及本地公民，令不少良民單憑其膚色或宗教背景，已飽受針對及歧視。相反，對於潛藏美國的極右極端組織，其言論甚至行動甚少受到規管。

此明顯跟美國自立國前已植根的種族主義不無關係。自從歐洲人於十六世紀遠洋至北美洲屯墾起，便與當地原住民的爭地、由非洲輸入黑奴等，直至1776年北美十三州建立美國，從殖民至立國皆是以白人為核心。到美國立國至南北戰爭的近百年時間，黑人依然被奴役。就算是南軍潰敗、林肯廢奴，南州軍的邦聯旗至今依然為不少白人至上主義者的旗幟，種族主義依然深藏於當地鄉郊的白人社區。

特朗普競選以來，便一直有意煽動美國國內的種族主義，令白人至上主義思潮高漲。。（AP）

本世紀乃網絡時代，本來處於邊緣地下的極右主張更加容易傳播，此也為特朗普崛起的遠因。特朗普競選以來，便一直有意煽動美國國內的種族主義，令白人至上主義思潮空前高漲。反移民旗幟、稱墨西哥人為強姦犯，提出築邊境圍牆阻擋拉丁裔的難民入境，便是例子。前年維珍尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行「團結右翼」（Unite the Right）集會，包括三K黨的大批白人至上主義者高舉邦聯旗，期間跟反對者爆發大型流血衝突，造成至少三死34傷而震驚全國，當中不乏特朗普支持者。而特朗普也拒絕點名譴責白人至上主義者，竟只稱多方都有使用暴力，遭外界狂轟。

特朗普雖在此次槍撃案後譴責種族主義及白人至上主義，但其任內一直助長此類極右思維，單是2018年已有至少50宗由極右極端份子有關的襲擊，佔總數多達四份之三，為1995年以來最多。此次所謂的譴責，僅僅是貓哭老鼠。在白人至上主義者槍下的亡魂，其鮮血正正是沾滿在特朗普的小手上。