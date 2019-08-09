地產財團　勿忘香港亂局你們有份推波助瀾！

周四（8月8日）香港地產建設商會（地建會）17間發展商發表聯署聲明，指近日香港社會因為一小部分暴力人士的行為而蒙上陰影，認為工商團體和市民大眾均受困擾，故譴責日益升級的暴力行為，希望香港儘早回歸安寧與法治，人人安居樂業。 聯署會員主要是本地大孖沙，包括華懋、長實、恒隆、恒基、合和、希慎、和記地產、香港置地、鷹君、嘉華、麗新、新世界、信德、信和、新鴻基、太古和會德豐17間知名地產商。社會可見，近期愈演愈烈的警民暴力衝突，經常令現場周遭的商戶急需落閘，損失營商時間之餘又「趕客」，損失可想而知。如新鴻基地產擁有的新城市廣場，便曾爆發警民混戰流血衝突事件，其後更時不時成為市民示威抗議的對象，在8月5日亦成為靜坐集會的所在地，這些都不利商店營業。

若長此下去，難免會令租金價格受壓，繼而影響公司在市場上的估值，例如新鴻基地產（0016）的股價自7月大約136元的高位，至8月已急劇下跌15%至接近110元，跑輸同期恒生指數的表現，市值蒸發逾700億元。



極端示威者停止暴力行為，自然有助社會回復安寧，亦可助地產商「止蝕」。不過，若說從此香港人便回到「安居樂業」的狀態，只會令人啞然失笑。極端示威者投擲磚頭固然是暴力行為，但地產商過去多年來與政府合作關係密切，給香港市民築起價值連城的單位，如同將一代又一代的市民囚禁起來，這樣的「磚頭」又何嘗不是另一種暴力？市民受了數十年壓迫，受了數十年供款的「鞭刑」，最終訴諸街頭政治，這些施施然發表聯署聲明的地產商可曾有一日反躬自省？

集會人士逼爆新城市廣場中庭。（李慧筠攝）

以2017年第四季為例，全港落成的一手樓貨尾數量逾一萬，是11年來的新高，但五大地產商的持貨量龐大，達6,100個單位。差估署數據顯示，地產商持有9,000個空置單位，有近4,000個單位空置達一年以上。此外，根據差餉物業估價署《物業年報2018》，在2017年私人空置單位超過落成量的一半。如果說，投擲磚頭的極端示威者是暴徒，那麼唯利是圖、多年來囤積居奇的地產商也可能是暴徒之尤。



「01觀點」一再強調，香港民生問題之嚴峻，絕不止是香港市民有否餘錢購買奢侈品，而是「地產霸權」已從各方面蠶食市民以至商家的勞動成果，令香港儼然劃分成為「有產」與「無產」兩個尖銳對立的階級，有產階級則利用資產優勢拉大距離、加劇矛盾，令港人普遍對城市失望，視移民為救贖，形同整個物業市場向社會「極限施壓」。這些問題的深層次原因固然在於政府錯誤的政策，但貪婪的商界也難以置身事外。



近年不少港人因本地房產價格過於「離地」，紛紛到海外購買物業，而中港股票又不見得較海外股票（如美股）有更好表現時，不少港人除了一份工作，其實大部分資產均已經與本地經濟環境無關。同時政府又死守「小政府」教條，不願意保障港人的退休生活，於是港人與本地經濟逐漸「離心」，自是難以避免的。特首林鄭月娥只懂得抱怨示威者不惜「玉石俱焚」，卻不知道背後的社會原因，更忽略了政府多年來的錯誤政策，以及縱容地產發展商剝削港人的惡行，只盡展其無知、無恥與無能。



如果政府再不從根本針對既得利益階層進行革新，只知道投擲磚頭的暴力，卻不反省磚頭圍城同樣暴力，那麼即使極端示威者灰飛煙滅，香港社會的民生仍將走上林鄭月娥所稱的「不歸路」。