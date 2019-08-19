「8.18」示威和平落幕　「和理非」精神必須堅持

民間人權陣線周日（8月18日）在維園舉行「流水式」集會，主打「和平、理性、非暴力」；大批難以進入維園的市民，則在港島北多處和平遊行，其間沒有發生暴力衝擊。我們認為在很大程度上，周日的活動反映出「和理非」的強勢勸使「勇武」「休兵」，這對近期暴力橫流的香港而言，肯定是好消息。但更為重要的是，「勇武」停止一日是不夠的，必須根除；「和理非」則必須持續、堅定、硬淨，絕不能被政府當「無到」，更不能被任何人「騎劫」，「和理非」必須成為香港社會進步的領導者。如果香港重回暴力老路，恐怕沒有人是贏家，所有人都會是輸家。

《香港01》不厭其煩地指出，無論是暴力衝擊，還是看似相對溫和的「不合作運動」，實際上都是損人不利己，只會加劇內耗，甚至令和平示威者的「初心」被綁架和騎劫。例如8月13日的機場集會本來是「和你飛」集會，旨在向遊客宣傳五大訴求，結果演變成襲擊內地記者的「悲劇」。可見，如果示威活動不幸被一小撮極端份子綁架，只會變得醜陋。

警民克制 香港之福

「8.18」示威過程中，確實出現了一些小衝突，但都被主流集會和遊行人士制止。到了晚上，當外界以為部份佔據夏慤道的示威者可能會在活動尾段「發飆」、重演過往兩個月屢次出現的暴力場面時，其他示威者呼籲「全世界、返屋企！」同樣值得留意的是，最近被指「濫用武力」的警方亦沒有武力清場，容許示威者和平散去。可以說，示威者和警方均保持克制，助香港避開另一場警民衝突。

「8.18」示威把「勇武」之風壓下去，令人欣慰。但社會不能這麼快就滿足。若要避免「勇武」死灰復燃，「和理非」必須持續下去、落地生根。具體來說，在將來的示威活動中，假如有人企圖「勇武」，溫和示威者必須堅決制止。不然，即使是立意良好的示威活動，也會被部份激進示威者騎劫，導致合理訴求被暴力掩蓋。

政府須以實際行動回應「和理非」

維園集會完結後，政府發聲明指：「目前最重要的是要盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」我們認為，當「8.18」示威者展現「和理非」精神後，政府不應再鴕鳥下去，而是應該與民眾相向而行、開誠布公，以實際行動舒緩反修例運動拆射出來的民怨。而支持「和理非」的示威者亦不應讓政府閃爍其詞，蒙混過關。

+ 26 + 25 + 24

所謂實際行動，包括成立「衝突檢討委員會」，為重建官民互信創造基礎；繼而成立「深層次改革委員會」，大刀闊斧地根治各項社會經濟問題；以及成立「特赦與和解委員會」，一方面制裁嚴重暴力犯罪者，一方面以「大和解」原則，對其餘人網開一面。

總括而言，「8.18」示威和平落幕，讓人看到絕大多數港人仍然珍惜「和理非」這個核心價值，值得被真正愛護香港的人發揚光大，從而把暴力徹底邊緣化。與此同時，所謂「一隻手掌拍唔響」，政府亦必須相應地向和平示威者釋出善意，認識自己的問題，全力推動社會改革。官民合力，才可讓香港重生。