「有心人」籲回應訴求　林鄭應踏出和解首步

反修例風波曠日持久，而且愈演愈烈，特首林鄭月娥邀請多名有意促進各方對話的「有心人」共商策略，惟不少與會者對此不甚樂觀，認為除非政府願意正視社會訴求、釋出善意，否則只會繼續失信於民，難以駁通溝通橋樑。當籌組對話平台的人士亦對其成效存疑，林鄭實應重新檢視其主觀意願，並切實回應合理訴求，踏出推動社會和解的第一步。

有心人「柴台」 有何啟示？

林鄭於上周六（8月24日）邀請「希望解開社會困局的有心人」見面，討論如何構建對話平台。當天獲邀出席的「有心人」大多為不同界別的社會名人，例如前任高官、大學校長、教授、政界人士等。當天下午，林鄭於社交媒體發文，希望澄清坊間對其構思的誤解，指出社會衝突持續多月，市民的摩擦、不滿日益嚴重，認為「大家都累了」，呼籲各界應好好對話。不過，林鄭始終沒有正面回應社會的合理訴求，只稱明白社會對政府就有關訴求的的回應有所不滿，甚至直言不諱，認為對話未能輕易解開「死結」。

部分與林鄭月娥會面的「有心人」 唐英年 前政務司司長 張炳良 前運房局局長 曾鈺成 前立法會主席 林大輝 前立法會議員 沈祖堯 前中大校長 錢大康 浸大校長 張仁良 教大校長 袁國勇 港大微生物學系講座教授 彭韻僖 律師會會長 蔡海偉 社聯行政總裁 麥嘉晉 前民主思路聯席召集人 狄志遠 新思維主席 陳淑薇 商台主席特別顧問 文灼非 灼見名家傳媒社長

觀乎以上排場，與會者政治光譜離不開建制、中間派，理應與管治精英的看法較為接近。然而，不少人士在會後公開表示對構建對話平台感到困難、甚至悲觀。如前運房局長張炳良清晰表明，對話需受社會信任，但目前社會嚴重撕裂，政府公信力甚低，林鄭應先釋出善意，例如正式撤回修訂《逃犯條例》以及成立獨立調查委員會，方能推動真誠對話。社聯行政總裁蔡海偉同樣指出政府失信於民，馬上對話並不可行，同時認為政府必須確實回應社會訴求，以示其尊重與接納民意之誠。前民主思路召集人麥嘉晉更為「激進」，直指若政府未對民間「五大訴求」有實質回應，對話平台將不具意義。

回應訴求 林鄭應當仁不讓

與會者本應是林鄭有信心，願意協助搭建對話平台的「有心人」，但連他們都公開一己之見，表明政府須率先直視社會訴求，否則真誠對話只會流於空談，這無疑狠狠掌摑政府一巴，甚至可謂向林鄭「拆台」。這批中間派精英認為回應訴求較對話平台更優先，無非深明解鈴還須繫鈴人的道理，即只有政府願意放下己見，直視社會訴求，方能紓緩社會局勢，重建市民信心，促進具建設性的溝通。先有學者沈旭暉拒絕加入平台，再有張炳良等人吹淡風，已證明林鄭的對話構想絕不易行。政府理應從善如流，放下身段，先撤回修例與成立獨立調查委員會，以真正重啟社會對話之門，而非以對話、溝通之名蒙混過關。

林鄭於網誌中提到，過去一周「略為平靜」，提供了契機讓社會對話。言猶在耳，上周末激烈衝突再現，證明「略為平靜」的判斷過分簡單。政府應盡快以實際行動讓局勢先行降溫。當然，誠如林鄭所言，社會上有關政治、經濟、民生等不同範疇的深層次矛盾均為目前困局的關鍵之一，實有需要以溝通方式共議解決之道，但這並不與從速回應社會訴求有所矛盾，政府不應將兩者混作一談、甚至偷換概念，推搪直視社會訴求的責任。正如《香港01》倡議，檢討衝突成因、研究社會深層次矛盾及探討特赦、促進和解，乃治療香港不可或缺的三部曲。林鄭勿再讓社會淌血，應及早採取行動拯救香港。