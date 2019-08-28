【亞馬遜大火】發展犧牲環境　世人寶貴的一課

「地球之肺」亞馬遜雨林火災連續超過一個月仍未受控，環保組織將火災歸咎於近年巴西鼓勵伐林。是次火災必定嚴重破壞當地生態及加劇全球暖化，各國須加以警剔，改用可持續發展模式；消費者亦應為肆意消耗地球資源的消費習慣負上責任。

巴西雨林火災大增

亞馬遜雨林火災持續逾月，引發各地對全球暖化的關注。巴西國家太空署（INPE）指，今年巴西的火災近7.3萬宗，按年升近80%及打破歷史紀錄，當中逾半火災發生在亞馬遜雨林區域。INPE認為火災增加與伐林有直接關係。環保組織綠色和平同樣指出火災是森林砍伐增加的結果，因為當地主要伐林方式是燃燒樹木。伐林亦會影響地區降雨量，導致乾旱、森林大火與全球暖化形成惡性循環，而政府正逐步廢除環保政策及鼓勵伐林，則罪加一等。

非法伐林的情況在當地十分普遍，波士頓大學地球與環境學系教授Rachel Garrett去年曾指，亞馬遜森林是世界出口食品的主要來源，巴西亞馬遜森林區域中約12%，即9,300萬英畝土地用於農業，主要為畜牧及大豆種植。由於經營畜牧需要大量土地，故農民持續非法伐林開墾耕地。

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新經濟政策加速伐林

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上周三（21日）指大火是天災而非人禍，批評環保組織惡意散播消息，甚至指控環保組織因為政府削減資助而故意放火，只為打擊他及巴西政府。但博爾索納羅未能提出實質證據，後來更改口說只是懷疑環保組織。

不論成因為何，面對雨林大火，博爾索納羅未有及時調配資源滅火及推出保育措施，盡快修復生境，更向環保組織施壓，無疑未盡政府的環境管理責任，漠視經濟發展下伐林對環境的影響。

面對債務問題，巴西多年來一直積極開發天然資源。政府原本有環保措施及保障制度作平衡，不過，博爾索納羅在競選期間，已矢言巴西會退出《巴黎協定》，並有意進一步發展亞馬遜雨林，相信包括將核電和水力發電擴展到亞馬遜。至其年初上任後，先後撤銷兩個處理氣候變化政策和一個打擊非法森林砍伐的部門。今年四月，他削減環境與可再生自然資源研究所的預算約24%，估計打擊監督非法森林砍伐及執法工作。他亦對監察組織毫不手軟，INPE近月發表報告，指7月森林砍伐量按年增加278%後，博爾索納羅以影響國家形象為由，解僱了機構負責人。

早在競選總統時，博爾索納羅便承諾開發亞馬遜雨林的經濟潛能，以重振巴西經濟。2019年1月上任後，當地「去森林化」的問題更加受到關注。（資料圖片／Getty Images／視覺中國）

伐林遺害終自食其果

開發雨林，或可在短期內帶來經濟收入及提高就業率。去年巴西農產品出口額達1016.9億美元，按年增長5.9%，而農林及漁業增值佔GDP約4.4%。然而，租借森林土地、發展出口農業及商業伐木等，也有其污染治理及社會成本，破壞當地生物多樣性、養分循環及原住民生活，最後可能得不償失。若當地不加以平衡經濟發展與環境保育，如仍欠缺完善牌照制度、可持續耕作方式、伐木規管、貪污問題等，必令雨林環境持續受破壞，成社會發展的隱憂。

另一方面，農業伐林滿足全球貿易下消費者的需求，消費者亦需為環境破壞負上一定責任。巴西肉類出口商協會（ABIEC）稱，去年全國破紀錄出口約164萬噸牛肉；美國農業部統計則指出，巴西牛肉主要出口亞洲，特別是香港和中國大陸，分別佔24%及19%。根據立法會文件，2017年香港從巴西進口留用牛肉約2億公斤，加上其他肉類共約4.8億公斤，足見數量之大。

2017年進口巴西肉類產品佔本港進口肉類產品約30%。（來源:文法會文件）

經濟活動如採礦、農業、畜牧、商業伐木及運輸道路發展等，令當地雨林的整體生態系統遭受破壞。身處香港看似距離遙遠，但其實亦無法避免伐林帶來的禍害。伐林會減少二氧化碳吸收，加劇全球暖化，融冰導致海平面上升，本港低窪及填海地區可能受威脅，增加各區水浸的機會；高溫下增加死亡率，以及登革熱等疾病傳播機會，影響深遠。

歸根究柢，在消費全球化的年代，每個人都對保護「地球之肺」有責任，應正視熱帶雨林的污染並培養環保生活習慣，令地球資源達致可持續發展。