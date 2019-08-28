通識科沒有「毒」　學生明辨思考值得肯定

內地中央電視台周日（8月25日）有節目主播批評香港教育有「毒」，直指通識科「毒」教材由「佔中分子」編寫，是煽動抗爭、污名化一國兩制，指明要「排毒消毒」，甚至「刮骨療毒」。片段將六月至今的風波歸因於通識科的「澆灌」，短片一出直登微博熱搜，通識科「教壞學生」的論調再次甚囂塵上。 此等論調實無疑是妖魔化通識教育科，將「反修例運動」簡單歸因於中學文憑試的一科通識科，實不可取。

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首先，教材有「毒」與否，應該由具充分教學經驗的教師決定，而非社會輿論胡亂就個別內容作出批判。在校本政策之下，本港學校能自主選擇教材，教師每學年年尾均會開會選擇來年用書，好讓學校因應學生能力作出調整。

通識科老師陳志興接受央視訪問時，呼籲教育局取回通識教材的審批權，但此建議既不信任任教老師的判斷，亦難以實行。除了課本，通識科資料亦取材自近期新聞，教育局無時無刻逐頁逐句審批。故此，比起教育局介入審查，相信教師專業，讓在校老師做好把關工作，避免選擇質素低下的通識教材，才是更有效辦法。

香港一名通識教育老師陳志興呼籲，教育局一定要取回通識教材的審批權。（網上截圖）

其次，指通識科「澆灌」學生既定立場，實在與事實不符。通識科本意希望學生懂得分析資料，以理服人，並非要學生盲信某套既定價值。一般的通識課堂以至考試答題，資料均會為不同立場提供理據，並不存在偏頗。課堂所選用報章、數據、影片，都經過通識科老師開會決定選用，以資料的公信力、可靠性作為選用標準，社會應該相信教師專業判斷。是其是、非其非，是通識教育的核心精神。教師的個人立場，並不影響學生閱讀不同角度資料後的結論。正如通識科教師陳曦彤曾指出，教師即使有個人見解，只要「分享時是建基事實，而不是用壓下去的方法向學生灌輸」，其實沒有問題。

（資料圖片／張浩維攝）

而要通識科「消毒排毒」、「刮骨療毒」的言論，想法更是危險。通識科務求使學生認識社會事實，如因政治風波而要學生放棄事實，可謂因噎廢食，後果嚴重。教育界絕對不能接受莘莘學子無視真相，正因政治風波不斷，學生更需要明辨是非。本港居民一直有權參與選舉、投票，擁有集會、結社、言論自由，如果「刮骨療毒」是要排除中學課程的政治元素，做法不符現實。

分析事實、以理服人，乃學生終生所需。通識科的去留，並不能與反修例的風波掛勾。教育局多年主張學生要有批判思考，正是要學生在大是大非面前「分析判別，評論好壞」。中學生能對當前政治事件有所意見、有所批判，此乃社會未來之福，遠不是「毒」。