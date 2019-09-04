政府重組班子　應該撤換李鄭

特首林鄭月娥上周在閉門會議中坦承自己有辭職念頭，聲言當前社會的風波對香港造了巨大破壞，作為行攻長官「不能原諒」，「如果我可以選擇，第一件要做的事就是辭職」。不論林鄭的個人去留是否身不由己，其團隊治下弄出如此嚴重的管治危機，至少律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超責無旁貸，須予撤換。

李家超——處事惡劣

修訂《逃犯條例》的原意縱然是為了完善逃犯移交機制，但草案問題多多，主事的保安局局長李家超責任最大。早在3月，社會尤其是法律界已經提出質疑，當時「01觀點」已指出，李家超須平息社會疑慮，不能聽之藐藐，「只如錄音機般重覆站不住腳的論點」。令人遺憾的是，他沒有盡責完善草案，甚至選擇「直上大會」闖關，觸發大規模示威。

6月12日金鐘衝突後，社會質問為何「速龍小隊」沒有展示警員編號，作為警隊直屬問責官員的李家超，竟然辯稱「制服無位」，企圖文過飾非。後來監警會主席梁定邦公開表示，警員沒有展示編號的做法「不理想」，並須改善，印證了「01觀點」6月形容李家超表現為「災難級」之說。李家超曾任警務處副處長，對警隊機制的問題，豈無責任？

鄭若驊——未能服眾

至於律政司司長鄭若驊，更是叫人失望。律政司司長乃政府的最重要法律顧問，對於修例的法律問題，包括被移交者的人權保障等，她有責任為政府把關。然而，她卻漠視法律界包括大律師公會的專業意見，拒絕積極正面回應，甚至採納一些理性建議，而是一味力挺有問題的修例草案。

再者，眾所周知，公義不但要伸張，更要彰顯於人前。但律政司在近兩個月的檢控工作，卻屢次受到社會質疑，包括在7月28日上環衝突後迅速起訴44人暴動，予人有政治動機之觀感。律政司司長是守護香港法治的重要角色之一，而鄭若驊本來就帶「病」就職，種種迹象顯示，她在律政司內部也不獲信任，不但有報道引述消息指責她曾口頭下令作暴動罪起訴，律政司的人員亦曾經匿名及具名發公開信，批評她的工作未能服眾。

須知道，李家超與鄭若驊的去留並非關乎其個人榮辱，而是高官問責制度能否行之有效。回首問責制設立初期，在2003年至2004年先後有時任保安局長葉劉淑儀、財政司司長梁錦松與衞生福利及食物局局長楊永強因推行23條立法失敗、加稅前買車及沙士（SARS）事件辭職問責。修例風波對香港社會的衝擊有過之而無不及，李家超與鄭若驊在修例工作及其後的示威浪潮中處理嚴重失當，難辭其咎，即或二人或仍有服務社會之心，但已不堪重任。撤換他們一來能體現問責精神，證明司局長作為社會公僕，必須取信於民；二來，現屆政府民望破產，要走下去就須棄舊換新，林鄭既然矢言仍想服務香港人，怎能一切照舊，對問責機制視若無睹？