破壞港鐵無助達訴求　暴力示威應停止

近日連串示威活動中，港鐵都不幸地成為暴力或違法示威者針對的對象，不單口頭上被冠上「黨鐵」的稱號，車站內各種設備慘被破壞，員工亦被滋擾。要知道，針對地鐵的行為或許能洩示威者一時之憤，但卻根本無助於達到他們口中所講的訴求，徒然加深對整個香港社會的破壞。不單如此，地鐵已得法庭禁令禁止站內示威，示威者如同破壞他們口中香港核心價值之一的法治。修例風波發展至今，焦點日漸模糊，演變成波及全城抗爭，最終是在自己的土地上撒鹽，只會賠上全體港人的利益。

近日示威的暴力程度愈發嚴重，針對的對象甚至不只於警察，亦將矛頭轉到港鐵身上。8月24、25日荃灣線多個站被惡意破壞、而上周六以來連續三日，東涌等各個地鐵站亦遭攻擊。示威者宣稱港鐵配合警方執法，致「手足」被捕，故而對其施以報復：破壞閘機、閉路電視、又辱罵及以鐳射筆等照射職員。

在外人看來，這群示威者有如自命判官，自以為對一切善惡都操有生殺大權，無疑在挑戰港人最重要的法治價值，亦以自己的矛攻自己的盾。示威者指摘港鐵基於安全理由或應警方要求而關閉車站，又或是容許警方入站執法是「黨鐵」，並振振有詞地進行報復，將來會否有更多個人或機構因為配合了警方做法，惹示威者反感而被暴力針對，實在引起社會擔心。

9月1日下午，有示威者破壞東涌港鐵站的控制室。（李澤彤攝）

無論有如何高尚的理念與價值，示威者都不能以武力逼其他人認同或配合他們的行為，這亦正是自由的精神。追求自由的同時，若以破壞其他人的自由為傲，實在是自相矛盾。

攻擊港鐵無助爭取訴求，甚至只是影響香港的日常運作。暴力示威者當中，近日「焦土派」的聲音日漸佔據上風。焦土派認為政府不回應社會訴求，便情願與對方「攬炒」，這種思維相當危險。過程中，他們甚至會令社會珍重的制度和原則－－例如法治精神－－亦被犧牲。正如港鐵已取臨時禁制令，禁止任何人妨礙地鐵運作、損壞車站或鬧事等，示威者無視之，有藐視法庭之嫌。之前曾經敦促政府回應訴求的大律師公會及律師會亦已開腔批評示威者的做法，難道示威者想見到社會更多人由同意變成「割席」嗎？

示威訴求的原意是針對爭議政策、改革監警機制等，港鐵在整場修例風波中可謂毫無角色，亦沒有任何權力影響政治決定，無論如何破壞都無助於達成示威者的訴求，可以說，針對港鐵的暴力行為已偏離爭取訴求的原旨，應盡快停止，而非繼續用各種藉口掩飾。所謂「冤有頭，債有主」，爭取訴求的對象應是政府，而非港鐵。只有重新弄清焦點，示威才能最有效爭取訴求，幫助社會前進。