管治困局求破　香港需要政治家

周一（9月2日），路透社引述一段據稱是早前特首林鄭月娥與商界人士會面時的錄音，當中林鄭語帶哽咽地承認，在香港引起了「不可原諒的混亂」，「如果我可以選擇，第一件要做的事就是辭職。」雖然她在周二的記者會上，聲稱從未向中央請辭，強調不會一走了之，但錄音證明了她曾有過辭職的念頭。反修例運動至今接近三個月，官民互信盡失，港府進退失據，反映林鄭已沒有政治能量。在這個情況下，我們怎能相信她有能耐推動大刀闊斧的改革，帶領香港重新出發？而更值得反思的是，為什麼回歸二十二年以來，香港總是沒有傑出的管治人才？

對於當下亂局的責任，林鄭的解釋顯然沒有多大說服力。她指香港局勢已提升至「國家層面」，特別是在中美關係緊張的大背景下，作為特首化解香港危機的政治空間「非常有限」。平情而論，國安議題確實不是林鄭可以處理的，但她似乎忘記了，即使是相對簡單內部事務，她也處理失當。例如今次源於《逃犯條犯》修訂所引發的政治衝突，其實就是港府一手造成的。事實上，我們早於修例之初便指出，當局只懂照顧商界憂慮，以為條文「減辣」後便可在立法會闖關，沒有向社會大眾詳細解說，導致市民對修例的質疑和恐懼不斷發酵；而在「612」警民衝突後，當局無視各界呼籲，拒絕成立獨立調查委員會，錯過「拆彈」良機。多個錯誤層層疊加，局勢最終一發不可收拾。

《香港01》從不認為反修例運動是單一政策失誤所造成的，兩個多月以來的政治衝突，實際上只是表徵，根本原因是深層次結構矛盾遲遲未獲解決。無可否認，不少市民曾對林鄭月娥寄予厚望，希望她能修補梁振英時代的社會撕裂，帶領香港重新起步。事實上，上台之初的林鄭曾經帶來一番新氣象，除了在政治上與泛民改善關係，在民生上亦有一些惠民措施，但這只是最基本的，因為在克服上文提及的深層次結構矛盾，以及撼動既得利益勢力特別是地產霸權上，這位號稱「好打得」的特首一直交白卷，有負市民期望。

特首林鄭月娥（左二）聯同政務司司長張建宗（左一）、財政司司長陳茂波（左三）於特首辦見記者。（高仲明攝）

政治不是一份工 對人民要有承擔

林鄭月娥某程度上折射香港欠缺政治家的問題。政治人物若要成為為人稱頌的「政治家」，首先必須明白政治不是個人事業，更不只是一份工，而是對時代、對香港有所承擔的使命。對於社會問題，政治家不應採取小修小補的態度，而是應該負起了解情況、說明挑戰、謀劃未來，以及切實執行的重任。香港正面對社會轉型的巨大挑戰，「居安思危」與「火中取栗」都是香港政治家應有的認知，必須具備足夠識見與魄力推動社會與經濟改革。

林鄭不是第一個「出事」的特首。事實上，回歸以來有哪個特首不出事？董建華和梁振英看似有政治抱負，但都是眼高手低──前者的「八萬五」政策無疾而終，後者雖然展現解決住屋問題的決心，但到頭來樓價還是飆升，其以鬥爭為綱的管治方式甚至令社會陷入嚴重撕裂。出身公務員的曾蔭權和林鄭月娥則無法擺脫「打好呢份工」的短視、「走精面」心態，並且深受「小政府大市場」思維束縛，往往把商界利益置於社會整體利益之上，漠視基層住屋等民生議題。不然，怎會發生曾蔭權停建居屋、林鄭拒絕全面收回粉嶺高爾夫球場以解市民住屋燃眉之急的情況？

上月社福界舉辦靜默遊行，把一個寫道「政治問題」的汽球拋入政府總部，希望「將個波畀返林鄭」，要求政府正視民間訴求。（資料圖片／盧翊銘攝）

林鄭月娥在周二的記者會上聲稱，儘管兩個月來經歷非常大的心路歷程，但最終都決定以能夠幫香港走出困局作考慮點。這番話難免令人想起董建華那句「要離開好易，留低需要好大勇氣」。這種表態看似激昂，但畢竟掩蓋不了缺乏智慧、管治能力不足的問題。我們也許不能盲目推崇政治人物以「一走了之」的態度丟下自己製造的亂局，扮作瀟灑，可惜的是，林鄭這番閉門說出的「真心話」，也讓人看到她並不具備「承擔責任」，好好清理自己製造的爛攤子的政治魄力。

更令人扼腕的是，為何這麼多年來，香港未能出現真正的政治家，也顯然缺乏培養政治家的土壤？董建華說「要離開好易」也許是對的，由此帶出的另一個問題是，換個人能否治好香港的社會沉痾？根據《基本法》第53條，當行政長官不能履行職務時，由政務司司長、財政司司長、律政司司長依決臨時代理其職務，可是目前坐在這些位子上的人，又有哪一個有政治家的視野與氣魄，能夠讓香港人放心，帶領香港跨越難關，實現迫不及待的社會改革？

對港府來說，當務之急肯定是讓社會恢復平靜，但這不是終點。正如《香港01》社論早前指出，經歷政治動盪的香港，必須凝聚改革共識，通過建立有效機制，培育新一代能夠急市民所急、想市民所想的政治人才。否則，香港恐怕會繼續蹉跎，重蹈四任特首的覆轍。