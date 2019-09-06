建制派未懂青年躁動　無助社會癒合撕裂

立法會議員何君堯最近發起反罷課行課，組織「民間監察罷課關注組」，到不同中學巡視，昨天（5日）更聯同經民聯立法會議員梁美芬召開記者會，公布「觀察」結果，點名批評部分學校出現門顯罷課「現象」，並表示組織將會撰寫觀察報告，呈交至教育局。 中學生正值人生最重要的學習階段，以罷課方式明志固然不理想，但兩位建制派議員的舉措，無疑只為強硬處理罷課學生，既沒有理解他們的心態，亦無補於事。作為執政聯盟的重要板塊，建制派仍未能讀懂年輕人這本書，試問如何助政府甚至香港走出目前困局？

強硬反罷課 變相滋擾校園

該監察組織獲香港惠州聯合社團總會提供義工，於周一及周二（9月2及3日）走訪101間學校視察，發現當中9間學校具「明顯參與罷課跡象」，如有學校或聲稱校友人士戴上口罩、甚至穿戴防具，於學校門口築成人鏈、高叫口號，何君堯更點名批評香港兆基創意書院，指出「疑似有比較明顯學校老師參與罷課」。另外，何君堯在周三（4日）凌晨於社交媒體上直播，稱所巡視的學校「10間有8間有啲問題」，更質疑為何學校默許有關行為，稱行動上昭然若揭，必須「同佢算帳」。

何君堯指，關注組向101間疑似參與罷課學校查詢，又曾到部份學校巡視。（盧翊銘攝）

中學生以罷課形式發聲，非社會樂見，「01觀點」亦早已表明反對。中學生可以討論政治，但不應讓政治籠罩其校園生活，社會有義務盡快還學生正常的學習生活。但聲稱其行動出於關心、善意的何君堯，率領大群陌生人到中學校園附近徘徊，甚至進內巡視，滋擾校方和學生，豈不是已先行影響中學生的學習生活嗎？再者，他點名批評疑似有明顯罷課現象的學校，套用建制派的思維，此行為不正正是把校園捲入政治麼？

中學生罷課發聲，無疑與政府處理修例風波不力有關，建制派一味只知強硬阻止罷課，或許只會弄巧反拙，加劇學生不滿，學校生活只會更遲才能恢復正常。何君堯等人企圖強硬打擊罷課，甚至以可謂鬥爭方式處理，增加學校處理罷課的壓力。若然學校抵受不住壓力而失去分寸，亦有機會激化學生反抗。故此，最佳的處理方法莫過尊重教育工作者的專業，給予校方空間，讓他們按各自校內情況自行處理。

香港兆基創意書院譴責何君堯干擾學校。（資料圖片）

建制派已失去整代年輕人

何君堯素常以激進手段對抗他眼中的滋事分子，若他不屑理解或同情中學生想法和情緒，社會或許不感意外。然而，梁美芬作為相對溫和的建制派，亦與何君堯一同以強硬反罷課方式騷擾校園，可見建制派不思進取，最終只會失去年輕一代。

梁美芬近日出席電台訪問，討論政府正式撤回修訂一事時，指出政府讓步乃她辛苦爭取得來的「橄欖枝」，更稱過去曾接觸不少年青人，當中甚至包括前線、勇武示威者，聲稱他們亦認同需要政府伸出橄欖枝，惟只因朋輩壓力、甚至泛民主派的慫恿，再令事件變得一發不可收拾。

立法會議員梁美芬。（資料圖片）

然而，從民調及社會輿論可知，社會跨共識的訴求乃為設立獨立調查委員會，正式撤回修例堪稱為其次，那麼政府又怎能說服市民已拿出足夠誠意？姑勿論梁美芬有否接觸年青人，明顯的是她根本對年輕人的躁動、訴求一竅不通。若然梁美芬只為取悅市民，不惜假借年輕人之名增強其言論的說服力，更證明她根本沒有、甚至無意了解年輕人的思緒。

縱觀整場修例風波，建制派立場飄忽，為一己利益屢次改變取態，早已為廣大市民、特別是年輕一代所不滿。現今社會嚴重撕裂，世代矛盾明顯是重要張力之一，建制派必須多加反省，重新掌握年輕人的思想、脈搏，才能助社會撫平創傷；若然藥石亂投，只會無限擴大撕裂。