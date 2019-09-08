破壞港鐵只是抽刀向更弱者

社會運動的目標都是帶來改變，使社會變得更美好，但是若抗爭亂了章法，卻可能使運動走上歧途，甚至完全背離原來的目標。在文明社會裏，暴力往往便是使社會運動變調的關鍵因素，因為它無法持續獲得主流認同，也正因如此，一生踐行「非暴力運動」的甘地成為代代相傳的聖雄。對於暴力，甘地認為那本質上是虛弱的表現，施行者藉着用暴力方式對付他人來宣洩心理上的虛弱與恐懼感。中國的魯迅也有一句名言：「怯者憤怒，抽刀向更弱者。」放眼反修例風波下持續上演的街頭抗爭，當中一部分暴力示威者的行徑，恐怕正是跌入了這個泥淖。

近日反修例衝突一個最引人注目的焦點是港鐵站成為激進示威者破壞的目標，不僅是多個車站的門閘機、售票機與控制室受到破壞，車站職員也成為咒罵甚至攻擊的對象。上周三（9月4日）晚上便有一批市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8月31日封站事件。其間一名港鐵車站站長亦被示威者追截，要求他「交代」事件，雙方一度推扯。站長最終多處擦傷、瘀傷。嚴格來說，封站決定由港鐵相關管理部門研判，示威者找負責執行的車站人員追究，可謂張冠李戴，而以「人多蝦人少」的方式襲擊，更是典型的懦夫行為。當天其中兩名示威者最終被警員制伏及拘捕，被控襲擊造成身體傷害罪，這又有何必要？

示威者對港鐵的憤恨從早前他們在多個車站遭警方以發射催淚彈、衝入站內拉人等方式追擊開始不斷積累。面對暴力抗爭升級，港鐵不僅申請禁制令，又實施封站措施。這些舉措使得示威者把不滿情緒進一步轉向港鐵。到了8月31日晚上，情況愈發嚴重，示威者在旺角港鐵站內大肆破壞，包括用滅火筒打爛控制室玻璃；在相鄰的太子站則發生防暴警察在月台執法時追打人群的事件，多名市民與示威者受傷。此後數晚，這個地區成為示威者抗議熱點，上周五晚上，激進示威者更在油麻地站一個站口大肆破壞，不僅毀壞連接地面與車站大堂的升降機，還拆掉站口的港鐵標誌洩憤。

防暴警曾一度進入葵芳站，並施放催淚彈驅散人群。（王潔恩攝/資料圖片）

平情而論，警方處理反修例衝突時進退失據，暴露缺乏處理大型騷亂經驗的毛病，過程中也顯然犯下錯誤，使警民矛盾不斷累積。示威者用暴力來對他們眼中的種種社會不公義作出控訴，有可理解之處，但難以否認的是，維護法紀是警方職責所在，示威者愈暴力，要求警方強硬執法的聲音也就更強烈。社會賦予警方維護治安的權力，當激進示威者因為不滿意警方的做法而不斷把所用武力升級，換來的也只會是警方以更大武力對付。這是一個惡性循環，可惜的是，社會終究陷入了這場內耗，並殃及百萬計市民出行不可或缺的交通工具——港鐵。

連日來，示威者「跳閘」、破壞閘機，甚至圍堵和辱罵港鐵職員等行徑備受批評，其不滿情緒可謂全社會也有目共睹。然而，種種破壞行為有何作用，示威者恐怕難以說清，也難以為反修例運動「加分」，反而予人感覺這只是貪一時之快、逞一時之勇的衝動行為。示威者是否認真想過這些激進行為可以換來什麼？又是否懂得這與他們不時掛在嘴邊的「光復香港、時代革命」有何關連？事實上，當這種為破壞而破壞的行徑不斷發生，恐怕只會使運動本身進一步失去民意的認同。

港鐵寶琳站多項設施9月4日晚被破壞。（港鐵提供）

8月31日警方在太子站的執法行動，無疑引起爭議，警方無法迴避，必須盡一切努力澄清和解畫，若認為外界對其指控子虛烏有，便應提供所有證據。但對示威者來說，也不能因對警方不滿而失去理智，以至做出一些自己不認同的行為，例如傷及無辜。

近日一連串針對港鐵的破壞行動，讓人明顯感覺出激進示威者是在「報復」。事實上，當不滿聲音和訴求遍布街頭、港鐵站和各處的牆身，這種情況容易令人們的關注點過於狹隘，以為社會只有一種人——就是激進示威者，只有一種聲音——就是對警方和港鐵的憤怒與無差別破壞。但這些人真的代表了香港的主流民意了嗎？

我們必須詰問，那些不在鎂光燈下，卻默默承受着示威者所造成破壞的人，又有誰顧慮？必須指出，衝擊港鐵站背後受影響的人，遠不只那倍港鐵站長。當示威者不只是自己違法、「跳閘」乘搭港鐵，還破壞閘機、令其他人也無法正常「拍卡」時，每天其實也有很多職員被他們捲入其中，需要加班工作。以周五（9月6日）太子、旺角及油麻地站為例，示威者大肆破壞、毀壞售票機等設備，大批清潔工要在深夜清潔和還原，工程人員也要搶修。試問，他們是運動要打擊的對象嗎？除此以外，示威者的行為也令其他市民出行或工作受影響，他們也是運動要打擊的對象嗎？由於衝擊而要提早關門的商舖，又是運動要打擊的對象嗎？

警方8.31在太子站的行動惹來爭議。（資料圖片）

我們已多次強調，縱然一些示威活動得到很多人的同情或體諒，也不代表社會「無條件」支持他們。隨着激進示威者的仇恨情緒發酵，影響甚或破壞層面不斷擴大，只會愈來愈多人看見他們對旁人和社會帶來的傷害。廣大的「和理非」固然對政府或警方有着不滿，但他們也有着自己的良知和理智，不接受「過火」的示威行為

港鐵職員、乘客和其他因種種原因受影響的人，示威者大概不認識他們，不知道其境況。他們的心聲也不像示威者的噴漆塗鴉那般人人可見。但他們也是香港的一份子，亦需要別人的尊重，不應該因為無限擴大的示威而持續被犧牲。這本應是顯然而見的道理，卻為人所遺忘，是那不停滋長、無法止息的憤怒和仇恨，讓我們的年輕人逐漸失去理智與關懷嗎？