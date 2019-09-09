監師會畫蛇添足　課室錄影損學習氛圍

民建聯立法會議員李慧琼及葛珮帆上周六（7日）聯同一群警隊家屬，與三位問責局長會面，提出多項要求，包括要求教育局成立「監師會」、在課室設置錄影及錄音設備、禁止仇視言論，教學要保持中立等。我們認同教師工作需要接受監察，仇視、偏頗言論亦一向不為教育界所容忍，但是，建議中的「監師會」與現有機制功能重疊，以錄影、錄音方式監察課堂運作，也不利於建立良好的課堂氛圍。更令人擔心的是，這些建議有把6月以來的政治風波歸咎於教師操守之嫌，這種找「代罪羊」的思維無助於社會認清香港深層次結構問題的根本。

「監師會」與現有機制重疊

民建聯向教育局局長楊潤雄提出成立「監師會」，用以監督教師，並提交調查報告予教育局。其實，教育局一直有機制進行相關工作。教育局定期派遣外評隊伍到不同學校，成員包括教育局人員及學校前線人員，均曾接受培訓。外評隊伍隨機觀察課堂，教師於當日才會獲得通知，務求使監察人員看到平日的課堂運作。此外，在一般情況下，教師每年須於校內接受校長、主任觀課，用以了解教學質素與學生反應等，再給予反饋、建議。

另外，教師若有違反專業行為，包括發表仇恨言論等，目前可以向「教育人員專業操守議會」投訴。投訴個案會先由秘書處收集資料，並由立案小組及聆訊小組負責跟進、裁決。最後，聆訊小組會製定結案報告及懲處建議，並送交涉案雙方及教育局常任秘書長。

換言之，教師質素由校內到外評，已有多重檢視監督機制。「監師會」與現有機制重疊，作用成疑。

教協譴責民建聯倡設監師會、課室錄影。（教協fb )

課室錄影對學習無益

民建聯同時要求於課室內設置錄影及錄音設備，此舉既會引起侵犯私隱爭議，亦可能破壞課堂氣氛、並不可取。

建立輕鬆、愉快的學習氣氛乃教育界的共同願景，學童在鏡頭監控下學習，恐怕不能暢所欲言。課堂氣氛一旦變得肅穆，便不是教師的教學活動所能彌補，長遠不利建立良好學習氛圍。

學生尚在成長時期，讓學生感到備受尊重，對他們個人自尊的建立至關重要。錄影、錄音等行為，難免令學生自感不被信任。若未得到學童以至其家長同意，相關行徑更會侵犯學童私隱。學童私隱應該得到學校保障，而非被學校一一拍攝紀錄。

深層次改革才是社會出路

修例風波爆發以來，以來社會爭議不斷，民建聯作為建制陣營重要一員，理應設法為社會降溫，而非再燃火頭。成立監師會、課室放鏡頭等建議，非但畫蛇添足，更會破壞師生關係，不能幫助香港度過當前難關。正如民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成所言，政治人物「少啲講冇乜用嘅說話」。他們真正需要做的是推動社會和解，以及協助及督促政府推動社會改革，解決深層次問題。