安倍招小泉幼子入閣　日本世襲政治的延伸？

日本首相安倍晉三近日重組內閣，其中新入內閣而最為吸睛者，是以年僅38歲，拜為環境大臣的前首相小泉純一郎之子小泉進次郎。進次郎外貌俊朗，又新娶混血美女主播為妻，是現今日本政壇最炙手可熱的新星，更是下任首相的熱門人選。究竟同為政治世家出身的安倍與小泉，何以能夠壟斷日本政壇？

安倍晉三出身顯赫的政治世家，祖上首相三名，分別為其外太舅公吉田茂、外公岸信介、外叔公佐藤榮作，其父安倍晉太郎亦於前首相中曾根康弘麾下擔任外務大臣。再上溯安倍家族之家世，其出身的山口縣前身為長州藩，其祖上佐藤信寬曾為該地的島根縣令，亦是維新志士。長州藩為幕末時代最早提出王政復古、大政奉還的藩之一，並組織日本最早的西式軍隊，與鄰近之薩摩藩結成薩長同盟討幕。1868年倒幕軍於戊辰戰爭大敗幕府軍，開創了日本發奮圖強的明治維新。長州藩勢力亦因此而權傾朝野，一直壟斷日本的政治權力核心。九名首相，包括在任最長之桂太郎、佐藤榮作、伊藤博文、吉田茂，以及在年尾有望成為史上在任最長的安倍，皆為山口縣出身。

安倍內閣：安倍這次改組內閣中，有13名新人加入，包括2名女性閣員。（AP）

安倍祖上七世為官、三代為相。其外太舅公吉田茂於戰後初期於政壇捭闔縱橫，曾經在國家百廢待興時三度拜相，而有「昭和的妖怪」之稱的安倍外公岸信介，也主導了當時保守黨派合流為自民黨，從而建立了自民黨壟斷執政權近四十年的「1955年體制」。岸信介胞弟佐藤榮作治下，亦是日本經濟起飛，經濟總量超越西德成為自由世界第二大經濟體的黃金年代。有此三位大政治家的血緣身份加持，安倍初出政壇時便已被視為未來首相接班人而刻意栽培，與今天的小泉進次郎相似。小泉的政治家世雖未及安倍顯赫，但其祖父小泉純也曾任防衞廳長官，父親為仍然深得民心的前首相小泉純一郎，亦屬政三代。

政治世家於西方民主政體不屬甚麼新鮮事。美國有鼎鼎大名的甘迺迪家族，亦有科士—狄蘭奴—羅斯福家族以及布殊家族，英國亦有邱吉爾家族、文立彬和文禮彬、約翰遜和喬約翰遜的兄弟班，前首相卡梅倫祖上亦有王室血統，卻未有如日本政壇長達數十年，錯綜複雜的世襲網絡。上屆眾議院大選中兩成以上當選者為世襲最少一代的議員，其中自民黨佔80人以上，佔總體三份之一，包括小泉進次郎所在的神奈川縣第十一區議席，亦是從父親純一郎手中直接世襲過來，儼如家產。相反同樣為君主立憲議會制國家，英國下議院的世襲議員僅約一成。自小泉後六名首相中，便有四名祖上亦為首相。就算是取代自民黨短暫執政三年的民主黨，其首相鳩山由紀夫祖父亦為戰後著名首相鳩山一郎。

日本電視台（NNN）民調）顯示，多數受訪者認為小泉進次郎（24.4%）最適合成為下任自民黨黨魁。現年37歲的小泉進次郎目前擔任自民黨副幹事長，在日本國民當中具有很高的親和力和知名度，以乾練和言行公正而贏得讚譽，一向被日本國民認為是未來日本首相的最佳人選之一。（視覺中國）

日本政壇被家族壟斷之現象，在於其根深柢固的傳統主義。子承父業的思想深入尤其是傳統精英家庭骨髓，遂衍生了政治家族。而且以日本君主世襲的制度，血緣政治傳統上也顯得異常重要。除原敬外，戰前絕大部份首相大多都是由世家大族的公家出任，當中尤其以討幕有功之長州藩勢力，長期把持朝政。及後日本戰敗，貴族體系隨帝國覆亡而解體，駐日盟軍總司令麥克亞瑟卻巧妙地保留天皇制度以防共，戰前金權的緊密複合體及其利益階層不僅未有遭清算，反而獲大力扶植。安倍外公岸信介本因是戰時內閣成員被定為甲級戰犯，後來卻遭釋放，更由階下囚搖身一變成首相。其任內致力修訂《美日安保條約》，鞏固美日同盟。戰前壟斷政經資源的權力階層重組於自民黨之下，借助強大的金源，及跟商賈財閥、鄉郊小農、保守官僚、美日安保的結盟關係，自民黨每次選舉都能壓倒左翼的社會黨而一黨獨大。

日本政治的超穩定結構，更有利家族世襲，然而家族世襲等裙帶政治亦會造成貪污，如年多前差點令安倍賠上相位的森友學園、加計學園醜聞，便涉及安倍妻子安倍昭惠以及好友加計孝太郎以私人關係利益輸送的地弊案。如今安倍委任從政資歷尚淺的小泉進次郎擔任環境大臣，有多少是因其個人能力，而又有多少是因子憑父貴，可謂見仁見智。不過在此世襲政治傳統根深柢固的國度來說，日本人對之根本不以為忤，小泉進次郎在眾多下任首相人選的民調中比安倍更受歡迎。不過現時安倍內閣中不同派閥的代表對首相之位躍躍欲試者，又何止小泉進次郎？正如安倍此次改組內閣前，就接班人選稱：「今後就讓他們大膽地競爭吧！」