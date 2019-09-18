以色列半年兩次大選　內塔尼亞胡能否笑到最後？

以色列又大選了。以國繼四月舉行大選後，短短五個月內再度舉行選舉。非官方的統計顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所屬的利庫德集團（Likud）以及最大反對黨藍白黨（Blue and White）叮噹馬頭，各自得32席，跟四月大選中雙方同得35席的情況相似。內塔尼亞胡欲以重新大選掃除執政障礙的豪賭，似乎未能奏效。

四月內塔尼亞胡舉行的大選，源於其傳統執政盟友國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）連同其所屬的「以色列我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu）退出政府，促成了內塔尼亞胡政府倒台。利伯曼反對內塔尼亞胡計劃為極端正統派猶太教徒免除兵役的法案因而鬧翻，而同時內塔尼亞胡也身陷多宗醜聞，包括涉嫌收受富商禮物、與報章老闆秘密交易等而民望大瀉。選前前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）與前財長拉皮德（Yair Lapid）合流，矢志要將內塔尼亞胡轟下台，其組成的藍白黨亦在民調極具威脅。那次選舉，利庫德集團黨及藍白黨同得35席，而坐擁五席之利伯曼則成為造王者。由於利伯曼不肯加入政府，最終內塔尼亞胡不得不另行大選，尋求重奪國會多數組閣。

以目前初步統計而言，各方勢力分佈與選前未有太大差別。利庫德集團黨及藍白黨同得32席，右翼陣營總計將得56席，中左陣營則得55席，而利伯曼手握的九席將再度成為造王者。有強烈世俗主義傾向的利伯曼則詳列多項針對正統派猶太教徒的條件，包括取消免役計劃之要求，相信對於借助正統派教徒選票的內塔尼亞胡來說是項挑戰。而利伯曼也重申，希望組織一個團結全國的政府，與藍白黨領袖甘茨的競選宣言遙遙呼應。利伯曼愈來愈大可能會倒向甘茨，結束內塔尼亞胡長達十年的統治。

以色列大選：以色列第13頻道電視台民調顯示，藍白黨在9月17日舉行的以色列議會選舉中領先，獲得32個席位，利庫德集團則獲得30個。圖為藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）（左一）次日現身該黨總部。（Reuters）

反對派同樣世俗主義及鷹派

雖說內塔尼亞胡此次可能結束其總理生涯，源於一條免極端正統猶太教徒兵役的法案，不過要說這場選舉是內塔尼亞胡代表的宗教勢力與利伯曼的世俗主義鬥爭，似乎不太符合現實。內塔尼亞胡及其利庫德集團黨本身均屬世俗主義者，然而隨着內塔尼亞胡立場愈趨保守，對巴人領土問題上愈趨鷹派，也自然吸納了不少正統派教徒的選票，政策也自然要向這批極端正統派傾斜，方引起執政聯盟內世俗派之不滿。然而在議席總計上，極端正統派只得16至17席，跟中左聯盟的52至53席相比，宗教力量仍然未成真正主流。

內塔尼亞胡任內以鷹派好戰著稱，不過若以為反內塔尼亞胡勢力最終上台，便等於對其路線之否定，亦不符合現實。此次打正反內塔尼亞胡旗號的前國防軍總參謀長甘茨，其外交政策跟前者根本未有太大差異。其既一如既往主張以國針對伊朗及其支持之武裝份子採取強硬手段，在以巴問題上也極力支持以國在佔領區行使權力。甘茨既對漸已名存實亡的「兩國方案」不置可否，亦未有反對內塔尼亞胡早前聲稱，一旦勝選會將正式吞併西岸約旦河谷約三份一的佔領區。其民族主義鷹派路線，雖未及內塔尼亞胡鮮明，卻也不加掩飾。相反仍力主以巴和平進程及「兩國方案」的左翼政黨工黨、橋黨、綠黨等，僅得10至12席，已漸漸於以色列的主流論述中邊緣化。

以色列大選：內塔尼亞胡此前組閣失敗才導致了這一輪大選發生。（VCG）

一次對內塔尼亞胡的信任票

這場大選與其說是宗教力量與世俗主義之路線之爭，或鴿派與鷹派之角力，倒不如是對內塔尼亞胡其個人的信任票。內塔尼亞胡除九十年代短暫擔任總理後，再於2009年強勢回歸以來，已經執政超過十年，超越了開國總理本古里昂（David Ben-Gurion），成為史上在任最長總理。長達十年任期確實令不少以色列人感到厭倦，希望換番新氣象。加上內塔尼亞胡一家近年亦醜聞纏身。內塔尼亞胡本人備受收受富商名貴雪茄、香檳、珠寶首飾等賄賂指控，又指曾與報章老闆秘密交易以減少對方的負面報道。其長子亞伊爾（Yair Netanyahu）亦被揭發曾到脫衣舞店消遣，期間吹噓父親位高權重，可為富商提供好處。內塔尼亞胡妻子薩拉（Sara Netanyahu）月前也因曾挪用公帑折合38萬港元叫外賣而認罪，纏繞其「第一家庭」的種種醜聞最終也令內塔尼亞胡政權受到挑戰。

內塔尼亞胡能否保住總理之位，還要看今後多個月的各黨派的談判，不過隨着中東局勢持續不穩，以國右傾之外交基調，難以有所改變。即使內塔尼亞胡是去是留，恐怕也不會令以色列及至中東局勢出現大變。至於在以人圈地風潮下立國之夢漸已無望的巴勒斯坦人來說，以色列的選舉對他們來說，根本毫無意義。