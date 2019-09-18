港鐵出軌須問責　慎對流言待調查

港鐵周二（17日）一列由旺角東開往紅磡的列車，行駛途中三卡車廂出軌。港鐵車務營運總管黃琨暐、港鐵車務工程總管李家潤接受電台訪問時表示，事故現場所搜集數據將會送交外來專家，透過電腦模擬方法分析事故原因。而出軌事故大體不離開路軌問題、列車問題，以及路軌上出現外來物，但具體原因仍有待調查，需時約三個月至半年。

列車出軌並斷成兩段。(盧翊銘攝)

早於今年3月，港鐵凌晨測試新信號系統期間，中環至金鐘站便有兩列列車相撞，導致該路段的列車服務暫停兩日。縱然當時車內並無乘客，但車廂被撞至變形，畫面仍引起社會憂慮。當時政府就事件展開獨立調查，調查報告於7月公開，確認港鐵軟件承辦商出現問題。不過，3月的意外似乎未起警惕之效，半年之後的事故更加嚴重。

鐵路安全事關重大 僅僅罰款不能了事

出軌事故發生在早上上班時段，事態嚴重，列車更有翻側危險。所幸是列車到站前減速，脫卡時候接駁位並無乘客，才不致釀成嚴重傷亡。港鐵不能心存僥倖，必須確保同類事故不再重演。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指出，港鐵列車出軌屬嚴重事故，按港鐵罰款機制，料今次事故罰款將達上限2500萬元。

港鐵罰款或能轉化為一時三刻的折扣優惠，市民怨氣可能得到短暫平息，但長遠計，最重要的還是乘客安全，而單單罰款，難以阻止同類事故再發生。面對嚴重事故，除了公司罰款之外，管理層亦應問責，例如將事故嚴重程度、影響範圍等納入管理層的薪酬和職位考慮，以向港鐵高層施加壓力，促使港鐵內部自行改革。

紅磡站事故範圍已出現最少四條裂紋，若成因真為路軌或列車問題，反映硬件設施的檢查未臻完善，高層應就其管理問題作出檢討。香港鐵路工會聯合會主席林偉強便向傳媒指出，兩鐵合併後，巡路員不再每晚檢查路軌，變成每2至3晚檢查一次，港鐵技術人員青黃不接，具經驗的即將退休，年輕員工流失率高。

林偉強亦指，在東鐵新列車、新訊號系統測試期間，有路段曾經7日被編排作其他用途，難有空檔做一般維修保養。鑑於每晚收車後空檔有限，港鐵應在測試新系統與日常保養之間作出平衡，不能顧此失彼。

從航拍圖片中可見，列車出軌後斷開兩段。(黃偉民攝)

事故原因待調查 網上流言應慎讀

港鐵預計三個月至半年調查，但列車出軌後不久，市民已經作出不同猜想。例如有人聯想到修例風波，猜想「示威者所為」，社交媒體流傳一張「示威者」走上路軌的照片，指稱是示威者破壞東鐵路軌。但照片上的其實是輕鐵月台，假消息及先入為主的立場再一次勝過理性思考。也有針對港鐵的市民將出軌事故聯想是「報應」，出現種種穿鑿附會之說，側面反映市民對港鐵不滿。可見港鐵除了要盡快調查今次事故成因之外，未來更要重建公信力，長路仍漫漫。

亡羊補牢 不如防範未然

港鐵紅磡至旺角東站一段經過通宵搶修後，於翌日清晨恢復使用，其事後應變尚算有效率。若果港鐵在日常檢查、保養亦能做到防範於未然，方為理想。政府作為港鐵的大股東，亦應該在今次事件中吸取教訓：與其在大型事故後才急忙補救，倒不如一早察覺及解決問題。