西班牙四年四大選　歐洲政體何以紛亂？

以色列大選塵埃落定，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所領導之利庫德集團（Likud）以及由前參謀總長甘茨（Benny Gantz）所領導之藍白黨（Blue and White）將同獲得32席，右翼以及中左兩大陣營亦分別取得56及55席，無法突破四月大選後出現之懸峙僵局，兩邊陣營勢必於組閣再來一番討價還價，最終是否可以組織政府仍然未見明朗。地中海另一端之伊比利半島上，同樣懸峙已久之西班牙國會再遭解散。首相桑切斯（Pedro Sánchez）於四月大選以來多次嘗試組閣不果，宣佈四年內第四次舉行大選，以冀突破僵局。

西班牙會否重蹈以色列覆轍，答案似乎已寫在牆上。目前民調看來，桑切斯所屬之工人社會黨雖然獨領風騷，但離獨自組織政府之過半數議席仍有一段距離。事實上西班牙自七十年代民主化以來，中左社會黨與中右人民黨兩大政黨獨大並輪流執政之局面，已在近年逐漸分崩離析。自2008年金融海嘯爆發引致之歐債危機以來，批判資本主義、挑戰政治建制的左翼民粹政黨「我們可以黨」（Podemos）迅速崛起，已挑戰把持政局多年的建制精英。加上經濟危機令國內的分離主義運動復興，地方小黨亦加速了政局碎片化。同時間西班牙民族主義者之反撲，也造就親歐自由派之公民黨（Ciudadanos）以及右翼民粹之聲音黨（Vox）冒起，令國會內政見兩極的眾黨林立，組織聯合政府殊不簡單。

西班牙看守首相桑切斯未能拉攏其他政黨籌組聯合政府。（Reuters）

同樣局面亦出現於地中海中央的意大利。總理孔特（Giuseppe Conte）上月被其執政盟友右翼民粹聯盟黨逼宮，內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）辭職圖拖垮政府另行大選，另一執政黨五星運動黨最終得到中左之民主黨支持組閣，方避免另一場大選。不過同時間民主黨元老前總理倫齊（Matteo Renzi）卻宣佈退出日益左傾之民主黨，另組「意大利萬歲」（Italia Viva），冀以中間派路線吸納民主黨中的中間選民，以及在前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）領導之中右意大利力量黨（Forza Italia）沒落後的中間選民。事實上同為歐豬五國的意大利在歐債危機下也出現一股反建制的民粹風潮。五星運動黨為類似西班牙「我們可以黨」的反建制、反精英民粹政黨，而右翼反移民的聯盟黨亦類同西班牙的聲音黨。不過相比起建制政黨相對堅實之西班牙，意大利兩大民粹政黨於去年便勝出大選，組織歐盟首個民粹政府。

舊有政治格局分崩離析之現象，不限於地中海畔的歐豬多國。君不見於法國長期執政之中右及中左政黨皆大幅衰退，均不入2017年的次輪總統大選，反而是由新興的親歐中間派馬克龍惡鬥疑歐的右翼國民陣線瑪琳勒龐（Marine Le Pen）。德國的兩大老牌政黨基民盟與社民黨在大選中連番受挫，其支持度也不斷遭左翼的綠黨以及右翼反移民的另類選擇黨蠶食。英國則有法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨，以及力主再辦脫歐公投的自民黨聲勢上揚，由強硬脫歐派約翰遜坐莊的保守黨，亦爆發了歷史罕見的退黨潮，此對歷史上最悠久的政黨來說，無疑是極大警號。

在意大利大選中，右翼勢力抬頭，執政民主黨慘敗收場，黨領袖倫齊（Matteo Renzi）在新政府組成後辭任黨魁。（路透社）

從地中海東至西、歐洲大陸抑或外島，懸峙國會、政黨分裂、選民迷失，其原因及歷史背景雖然各異，但行二百多年的西方民主政體正處於大變局，卻已無可置疑。此可歸咎於民主政體中簡單多數決的原則，無法解決社會意見紛紜、複雜多變之本質。此點於社會貧富差距愈來愈大，資訊革命下接受資訊愈來愈不同，所造成之兩極化時更為明顯。當社會意見去到非此即彼之兩極時，要達成共識，推動政策，甚或組織政府，都比昔日為之吃力。而社會貧富懸殊之成因，也可追溯自全球化的新自由主義思潮下，政府權力愈加縮小，企業相反則愈加膨脹，甚至反過來影響政策，亦令資本主義民主下之政黨跟平民愈來愈脫節，近年一股反建制的民粹力量在各地興起，豈是偶然？

舊制度崩壞了，新的制度卻未出現。桑切斯破釜沉舟，期望四年內舉行第四次大選，可解決當今西班牙困局，自是奢願。另一邊廂，因其致力改革意國政治的雄圖大略及衝勁被喻為「破壞者」（rottamatore）的倫齊，期望複製馬克龍模式，在民粹風潮中殺出一條親歐中間派的康莊大道，似乎亦未如理想。約翰遜在此脫歐的亂攤子中作繭自縛，亦不得不向國會低頭，或要再申請延遲脫歐。加上2021、2022年德法兩國的兩場大選，將又再一次受民粹力量挑戰。歐洲雙核的穩定勢必影響歐盟往後的發展，為政者要緩解社會對執政精英的不信任，便必須對症下藥，反思新自由主義，切實解決貧富懸殊及社會不平等之問題。行到水窮處，坐看雲起時，此或許是民主制度自我修正及革新的考驗時刻。