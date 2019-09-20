杜魯多塗黑臉被轟種族歧視　政治正確是否矯枉過正？

離加拿大選尚餘一個月，總理杜魯多接連爆出醜聞。年初其涉嫌以其權位向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求對方放棄檢控工程企業SNC-Lavalin，引起軒然大波，近日再爆出他曾於多年前派對中「塗黑臉」，有種族歧視之嫌。在大選前爆出此種醜聞，不僅令杜魯多倡導種族平等的自由派正面形象掃地，亦不利現時於民調上與反對派保守黨咬緊的自由黨選情。杜魯多的年少輕狂會否結束其總理生涯，令玩笑演變成悲劇？

杜魯多於18年前擔任教師時，曾參加一個以「一千零一夜」為主題的派對，包上頭巾和穿長袍，並將臉、頸及雙手塗至深色，相比起阿拉伯人，更像一名黑人。美國《時代》周刊公開此照片後，杜魯多隨即受各界狠批，指控其為種族主義，侮辱少數族裔。非西方讀者或許會感到大惑不解，只是把膚色塗黑，為何會跟種族主義扯上關係？然而「塗黑臉」在英語地區，往往會令人聯想起美國十九世紀初著名的街頭吟遊表演（minstrelsy），藝人「塗黑臉」扮演黑人娛賓，當中不乏嘲笑黑人蠢鈍、迷信、懶惰、滑稽。此種吟遊表演在黑奴未解放時大行其道，甚至美國後來的種族隔離法案，都以著名黑臉演員克羅（Jim Crow）名字而命名。儘管200年已過，西方社會對「塗黑臉」依然相當敏感，不少美國政客也曾因「塗黑臉」而受非難。

杜魯多：杜魯多2001年曾於温哥華西點格雷學校（West Point Grey Academy）任教，時年29歲的他還未踏入政壇。圖為杜魯多（左四）當時以「黑臉」裝扮參加「阿拉伯之夜」晚宴。（Reuters）

杜魯多犯上這個錯誤，不少人認為更加是「罪加一等」。原因是杜魯多一直以自由主義守護者自居，任內為不少在歐洲人殖民時遭迫害的美洲原住民，大力推行轉型正義的政策，致力達至種族平等。而且杜魯多本人也非常「政治正確」，年前曾於公開場合「糾正」一名女士所用的「mankind」（人類），應為「peoplekind」，因為「mankind」只有「男子」，而「peoplekind」則更有包容性。杜魯多為此也備受抨撃，指其矯枉過正，連日常詞彙也因「政治正確」而要自我審查。如此「政治正確」得要水至清則無魚的領袖，竟然對此種議題不夠敏感，甚至其本人也事後承認曾不止一次「塗黑臉」，更予人虛偽之感，對於杜魯多大愛平權形象，無疑是蒙上污點。此也非杜魯多首次被指表裏不一，其年前也曾被指控於18年前一個音樂節涉嫌非禮一名女記者，而杜魯多則辯稱無印象。

平情而論，如非是杜魯多本身的鮮明自由派形象，以及事件是發生於自由派國度的加拿大，杜魯多的黑臉醜聞在其他國家，根本掀起不了如此大風波。就連不少加拿大人都認為「塗黑臉」雖有其種族主義歷史背景，但作為派對上的玩笑根本無傷大雅，杜魯多本人也並非甚麼種族主義者。相反亦有人認為連杜魯多都「中伏」，證明西方自由派掀起的「政治正確」運動所張開的網已經使任何人動輒得咎。品評別人身材會被指控為「身體羞辱」（body shaming），如果對方是女性，更可能被指控為以「男性凝視」（male gaze）「物化女性」。種族議題也是禁區處處，問有色人種從何處來，可能會被批評假定非白人全是移民，甚或「有色人種」一詞，也有歧視的爭議。當不少詞語成禁語，變相也限制言論自由。

杜魯多：杜魯多9月18日為年輕時曾經打扮成有色人種道歉，承認有種族歧視成份。圖為杜魯多當日會見傳媒。（Reuters）

不令人意外，「政治正確」風氣也受到保守派反撲，尤其是右翼更加對之深惡痛絕。特朗普當初盡攬右翼及保守白人男性選民的選票，便是因其口不擇言，視「政治正確」如無物，縱使爆出「墨西哥人是強姦犯」、「抓她們下體」等主流社會視之為大不韙的言論，特朗普的支持度不跌反升，最終更成功入主白宮。特朗普對「政治正確」蔑視之態度，正好與杜魯多成為反襯，兩人在此場文化戰爭上處於正反的兩個極端。

不過有趣的是，這次杜魯多的黑臉醜聞引來的不只是少數族裔及自由派的反彈，也惹來對手希爾（Andrew Scheer）領導的保守黨窮追猛打。希爾當然不如特朗普如此肆無忌憚的踐踏自由主義價值，不過其強硬的移民立場、曾反對同性婚姻的紀錄，以及其黨內眾多涉及種族歧視的醜聞，令其對於杜魯多的批評也顯得蒼白無力。自由派選民究竟會否因其「政治正確」道德潔癖而離棄杜魯多，最終間接把希爾送上台，還是言之過早。不過一幅多年前「塗黑臉」的照片竟可引起國家級醜聞，也多少反映加拿大這個國家的可愛。